Fabricio Cabañas: "Estamos preparados para lo que viene"

El viernes La Rioja Basket recibió al combinado sanjuanino en el estadio del club Atlético Riojano, finalmente fue victoria del conjunto de Salles por 95 a 65. Con una gran actuación conjunta, destacándose el regreso de Maximiliano Ríos aportando 11 puntos. No obstante, Matías Martínez fue el máximo anotador con 17 puntos, seguido por Marcelo Piuma y Marco Bosh ambos con 13.

Tras esta victoria, el departamento de Prensa de la Federación Sanjuanina de Básquet dialogó con Fabricio Cabañas, el joven que viene demostrando en la cancha su efectividad y su aporte al equipo. Cabañas habló de como fueron las semanas previas al último partido de la primera fase y expresó, "al principio estuvimos entrenando físico en una burbuja, después arrancamos una pequeña pretemporada, una semana dura de entrenamientos". El equipo de Jáchal se encuentra entrenando físico y táctica, pensando en situaciones específicas cuando enfrenten a sus siguientes rivales y dijo, "Jugamos contra La Rioja Basket, y cumplimos nuestro objetivo que era culminar primeros. Estamos entrenado duro, tenemos dos semanas hasta que los otros equipos completen la ronda. Ya sabemos que unos de nuestros próximo rival es La Rioja Basket, pero no sabemos cuales serán los equipos del Norte".

Cabañas oriundo de la ciudad sanjuanina, se encuentra hace varias temporadas en el club del Norte de San Juan en cuál creció humana y deportivamente, y lo demostró en los últimos partidos que disputó con el Expreso del Norte en el TFB siendo una de las figuras claves, mostrando un buen juego en la zona pintada y una importante asociación con Sarruf, Bosh y Piuma. Fabricio nos comentó como se prepara fásica y mentalmente para la próxima fase y para cada partido, "Esta temporada apunté a lo físico con ayuda del profe Martín Riveros y Miguel Mercado. En los últimos partidos me sentí muy bien físicamente, pero no estaba teniendo efectividad en los lanzamientos. El parate me hizo bien para recuperar autoconfianza y poder mejorar para la próxima fase".

El ala pivot del conjunto jachallero cerró la nota diciendo, "Estamos preparados para lo que viene, estamos entrenando, va ser muy duro, pero esperamos estar a la altura de las circunstancias y tratar de clasificar a la siguiente fase que sería muy lindo para San Juan y en especial para el básquet de Jáchal".

Los dos mejores clasificados de cada cuadrangular accederán a la siguiente instancia. Hasta el momento, además de los equipos mencionados, también finalizaron su fase regular y obtuvieron la clasificación: Jáchal de San Juan, La Rioja Basket, Club Riojano, Amancay Club, 9 de julio de Río Tercero, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Independiente de Oliva, Sportivo Suardi, Los Indios de Moreno, Obras Basket, Boca Jrs e Independiente de Avellaneda.

A medida que vayan finalizando la fase regular del resto de las divisiones y queden confirmados los integrantes de cada cuadrangular, se realizará el mismo procedimiento para definir sede. De acuerdo a lo pautado, el certamen continuará de la siguiente manera:

Octavos de Final

A - 1 de NOA / 4 de NOA / 2 de CUYO / 3 de CUYO.

B - 1 de Cuyo / 4 de CUYO / 2 de NOA / 3 de NOA.

C - 1 de NEA / 4 de NEA / 2 de ENTRE RIOS / 3 de ENTRE RIOS.

D - 1 de ENTRE RIOS / 4 de ENTRE RIOS / 2 de NEA / 3 de NEA.

E - 1 de CENTRO / 4 de CENTRO / 2 de METROPOLITANA / 3 de METROPOLITANA.

F - 1 de METROP. / 4 de METRO. / 2 de CENTRO / 3 de CENTRO.

G- 1 de BA / 4 de BA / 2 de SUR / 3 de SUR.

H - 1 de SUR / 4 de SUR / 2 de BA / 3 de BA.