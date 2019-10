Facebook lanzó en EEUU la sección Noticias con artículos personalizados y curados por periodistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Facebook presentó hoy en Estados Unidos una versión experimental llamada Noticias (Facebook News), una pestaña dentro de la app que reúne artículos periodísticos que los usuarios podrán personalizar de acuerdo a sus intereses, con el objetivo de facilitar el acceso de historias nacionales y locales de medios seleccionados.



Para esta nueva característica, Facebook formó a un equipo de curaduría que administrará la sección y, según la red social, "tendrá independencia editorial", describió en un comunicado.



Dentro de la flamante pestaña y de acuerdo con las conversaciones que Facebook citó que mantuvo con la industria periodística, habrá una parte donde se mostrarán las noticias del día elegidas por un equipo de periodistas.



También contará con secciones temáticas para profundizar en cuestiones como negocios, entretenimiento, salud, ciencia, tecnología y deportes, y controles para ocultar o limitar artículos o medios que los usuarios no quieran ver.



La nueva sección también incluirá un apartado de suscripciones para las personas que conectaron sus suscripciones pagas de noticias a su cuenta de Facebook.



La red social señaló que "apuntan a servir tanto a las personas como a los editores de noticias, y no solo a los grandes jugadores".



"Queremos que florezcan nuevas formas de periodismo en la era digital, incluido el periodismo individual e independiente", continuó.



Esta medida "podría aumentar la ventaja competitiva de Facebook contra los servicios de distribución de noticias ofrecidos por Google y Apple, desde que Facebook fue objeto de un escrutinio agudo y sostenido por la forma en que respondió a la desinformación y las acusaciones de noticias falsas en su plataforma", analizó hoy The Washington Post.