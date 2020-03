Facundo Della Motta: "Tenemos que ser conscientes y aislarnos todos"

El aislamiento para combatir el Coronavirus nos toca a todos y Facundo Della Motta no es la excepción, porque el piloto sanjuanino del Turismo Carretera se aisló en su casa junto a su esposa María José y su hijo recién nacido Pedro (1 mes).

El TC lleva disputadas dos fechas, en donde la primera Facundo no tuvo demasiada suerte y debió abandonar, pero en la segunda, la última que se corrió en el circuito Centenario de Neuquén, donde el sanjuanino largó después del puesto 30 y finalizó en la ubicación 21°, cumpliendo una destacada actuación.

Desde esa carrera que fue el 6, 7 y 8 de marzo, Facundo no volvió a competir y desde que tanto el Gobernador de San Juan Sergio Uñac y el presidente Alberto Fernández dieron sus conferencias por el Coronavirus, Della Motta se aisló, se puso en cuarentena junto a su familia y señaló, "Tenemos que ser conscientes y aislarnos todos".

"Acá estoy respetando las normas, por el momento la estoy llevando bastante bien, de todos modos esto recién está empezando con los primeros días de estar guardados en casa. Vivo con mi señora (María José) y mi hijito recién nacido (Pedro) que recién tiene un mes, así que gran parte del día se lo dedico a él y lo estoy disfrutando mucho.

En cuanto a los entrenamientos sin poder salir de su casa, Facundo dice: "Por el momento me las estoy arreglando bastante bien, entreno un rato en la mañana y otro por la tarde. El entrenamiento me lo pasa por teléfono mi preparador físico Gustavo Milla, si me tengo que cuidar un poco en las comidas porque siempre tengo tendencia a engordar y esto de estar encerrado es difícil, a pesar que hago doble turno de entrenamiento", señaló el piloto.

Más allá de lo físico, debe ser difícil no practicar en el auto, a lo que Della Motta explica: "Miro mucho las cámaras de las dos primeras carreras, simulando lo que hice esos fines de semana. Lo único malo es que no sabemos cuando vamos a volver a correr, esperemos que esto se solucione pronto y que sea en San Juan donde podamos volver a subirnos en el auto, cerró Facundo Della Motta.