Facundo Moyano critica al jefe de los colectiveros, y reclama "democracia sindical"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado del Frente de Todos Facundo Moyano criticó hoy al secretario general de la la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, por carecer de "legitimidad" en su gremio y "esconderse" detrás de "estatutos con cláusulas imposibles de cumplir", y acto seguido reclamó discutir sobre "democracia sindical".



En medio de los incidentes en la sede del gremio de los colectiveros que provocaron ocho heridos, Moyano, ex titular del Sindicato de Peajes, planteó desde su cuenta de Twitter que "si no discutimos en serio la democracia sindical, vamos a seguir presenciando a dirigentes que, sin legitimidad, se esconden en estatutos con cláusulas imposibles de cumplir y la complicidad del gobierno para conservar su lugar".



Tiempo atrás, Facundo Moyano intentó motorizar un proyecto de su autoría que ponía en entredicho la actual ley que regula la vida interna de los sindicatos, sin encontrar el menor apoyo de los gremios que abrevan en la CGT.



Aunque no hizo menciones, el hijo de Hugo Moyano, acompañó su publicación con una foto de Roberto Fernández junto al ex presidente Mauricio Macri.



La violenta interna en la UTA se desató entre el sector que respalda a su titular y la oposición a la conducción del sindicato, que se enfrentaron a golpes de puños y con elementos cortantes y de fuego.



El propio Fernández admitió que convocó a las fuerzas policiales para que ingresaran al edificio y debió refugiarse en los techos de la sede nacional de Moreno al 2900.



Los trabajadores de la empresa de la línea 60 (DOTA) rechazan la conducción de Fernández y decidieron hoy un paro por tiempo indeterminado en la Ciudad y el Conurbano bonaerense, en demanda de mejoras salariales y en rechazo de dos despidos.



Desde esta mañana y, por tiempo indeterminado, están paralizadas las líneas de colectivos 5, 6, 7, 8, 9, 21, 25, 28, 44, 50, 56, 76, 91, 100, 101, 115, 117, 135, 146, 150, 161 y 188, según informó el gobierno porteño.



Los hechos de violencia se producen en momentos en que existe una dura discusión entre los gremios del transporte por las designaciones oficiales en esa cartera de Estado.