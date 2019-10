Falcioni adjudicó a la "falta de eficacia y desconcentraciones en la defensa" la caída de Banfield

2019-10

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, adjudicó esta tarde a la "falta de eficacia en la definición y desconcentraciones en la defensa", la derrota por 2-1 que sufrió el equipo ante Atlético Tucumán.



"Como en otros partidos en los que el adversario no nos domina y nosotros creamos más situaciones de gol, terminamos perdiendo por falta de eficacia en la definición y desconcentraciones en la defensa", afirmó el técnico de 63 años.



Además, el ex técnico de Boca Juniors admitió que "en muchos jugadores hay falta de convencimiento y falta de confianza, para no generar esos errores, tanto en ataque, como en defensa".



Estas desatenciones "lamentablemente nos están privando de sumar puntos vitales para escapar de la zona de descenso", cerró el ex arquero de Vélez Sarsfield.