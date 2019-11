Falcioni continua en Banfield y busca reemplazantes para tres suspendidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Julio César Falcioni continúa al frente de la conducción técnica del primer equipo de Banfield, con normalidad y con la preocupación de buscar reemplazantes por las tres bajas por suspensión que tendrá para jugar con Vélez, por la decimocuarta fecha de la Superliga.



Luego de haber pasado el momento que lo conmovió por el desempeño de sus dirigidos en el triunfo de visitante ante Lanús (1-0), Falcioni comentó: "Después de haber ganado el clásico, con un jugador menos (expulsado Renato Civelli) y un dispositivo táctico cumplido a la perfección por los jugadores, me hicieron emocionar los muchachos", dijo el DT.



En la conferencia post partido, el entrenador deslizó la posibilidad de dejar la conducción técnica y pasar a ser el gerente deportivo de la entidad, pero ahora Falcioni continuará en su lugar.



Por lo menos, una fuente del 'Taladro' le confió a Télam que el ex DT de Boca Juniors "continuará hasta cumplir con su contrato que vencerá el 30 de junio de 2020".



Falcioni deberá diseñar una nueva defensa para el próximo compromiso ante Vélez, en virtud de que el zaguero Renato Civelli (agresión a Lautaro Acosta) y el lateral Luciano Gómez (gestos descomedidos a los plateístas 'granates') fueron expulsados. Además, el lateral izquierdo Claudio Bravo sumó una nueva amonestación y llegó a la quinta amarilla.



Una de las chances estriba en que Luciano Lollo ingrese por el capitán Civelli; Sebastián Dubarbier sea el sustituto de Bravo y en el lateral derecho, Rodrigo Arciero iría desde el arranque, a pesar de que todavía no está plenamente recuperado de un esguince en la rodilla derecha.



También comenzó a entrenarse junto a sus compañeros el extremo Nicolás Bertolo, ya repuesto de un esguince en el tobillo derecho.



El encuentro con Vélez será el domingo 24 a las 19.40, en el estadio Florencio Sola por la 14ta fecha de la Superliga.