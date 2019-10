Falleció Carlo Croccolo, el napolitano que acompañó a Totò y amó a Marilyn Monroe

El actor napolitano Carlo Croccolo, falleció a los 92 años en su ciudad natal este sábado, después de haber trabajado en el cine desde la década de 1950 junto a comediantes como Totò o Eduardo De Filippo, en más de cien películas, además de haber tenido una relación pasajera con Marilyn Monroe, informó la prensa italiana. Ganó un David di Donatello en 1989 por su interpretación de “El rey”, la película histórica de Luigi Magni, pero en particular, fue camarero, cocinero, cochero y mayordomo de Totò en su habitual papel de un noble sin dinero. También fue actor de doblaje prestando su voz a Oliver Hardy -donde tomó el lugar de Alberto Sordi- en los años 50 y 60, incluso llegando a doblar a los personajes de Laurel y Hardy al mismo tiempo. A partir de 1957 también le dio la voz a Totò, el único doblador autorizado por el actor: la suya era la voz del personaje de la baronesa Laudomia de Torrealta en “Totò diabolicus” (1962, no estrenada en cines argentinos), luego lo dobló en algunas escenas de “Los dos oficiales” y en algunas ocasiones, la suya también fue la voz de Vittorio De Sica. En el teatro fue dirigido por Giorgio Strehler en “La gran magia”, de Eduardo De Filippo, y actuó en las comedias de Garinei y Giovannini Rinaldo con Massimo Ranieri y Johnny Dorelli; también participó en dramas y dramas televisivos, incluido “Capri”, en el papel del pescador Totonno. Entre las legendarias hazañas de Croccolo, se recuerdan las revelaciones hechas hace diez años cuando, a los 81, confesó que había mantenido una breve relación con Marilyn Monroe. "Sí, desafortunadamente es verdad; Marilyn y yo hemos tenido una historia de amor que solo duró tres meses y yo estaba locamente enamorado de ella. El problema era que estar con ella era un infierno y finalmente escapé", dijo en una nota a la revista TV Sorrisi e Canzoni. "Conocí a Norma -el verdadero nombre de Marilyn era Norma Jean Baker- en el peor período de su vida: aproximadamente un año antes de su muerte en 1962 –dijo-. Fue en una fiesta en Los Angeles, a través de amigos de Sammy Davis Jr y del presidente John Fitzgerald Kennedy. Me mantuve aparte hasta que la vi; comenzamos a hablar y luego ... Comenzó así, como muchas historias comienzan".