Falleció el ex futbolista Rodolfo "Fito" Vilanova

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex futbolista argentino Rodolfo "Fito" Vilanova falleció hoy a los 71 años, según lo informó oficialmente el Málaga, club en el que jugó 227 partidos entre 1970 y 1978.



Vilanova había nacido en Rosario el 19 de mayo de 1978 y en la Argentina vistió las camisetas de Racing Club (formó parte del plantel que ganó la Copa Intercontinental de 1967, y luego pasó a Huracán, en el que estuvo en dos ciclos, 1968-1970 y 1978-1979.



El ex futbolista terminó su carrera en la Argentina con la camiseta de Ferro Carril Oeste, club en el que jugó entre 1979 y 1980.



Sin embargo, lo mejor de "Fito" Vilanova se vio en el Málaga, donde estuvo ocho años y se convirtió en el jugador no nacido en España que más veces vistió la camiseta del club andaluz, según consignó la Agencia EFE.



"Hasta siempre, Fito", publicó hoy el Málaga en su sitio web oficial, en alusión al argentino que vistió esa camiseta en 227 ocasiones y anotó 19 goles, habiendo jugado en principio como marcador central y luego como mediocampista defensivo.



Vilanova es considerado como un emblema del Málaga junto a otro argentino, el cordobés Sebastián Viberti, fallecido en 2012.