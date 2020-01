Familares de la novia de Fernando Báez Sosa y turistas marcharon por el centro de Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares de la novia de Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell, y turistas marcharon esta noche por el centro de esa localidad balnearia en reclamo de justicia.



Con carteles en blanco y negro con la cara de Fernando (19), los manifestantes se congregaron en la peatonal de Avenida 3 y caminaron hacia la zona céntrica de Villa Gesell, mientras aplaudían y gritaban “¡Justicia!” ininterrumpidamente.



Entre los convocados se encontraban familiares de Julieta, novia del joven asesinado y quien hoy participó de una “sentada pacífica” frente al edificio donde vivía Báez Sosa junto a sus padres.



Un tío de Julieta, presente en la marcha, dijo al canal C5N que en su familia “están todos destruidos” y que siente “un gran apoyo y una gran emoción” por la cantidad de gente que acompañaba la movilización.



En cuanto a los detenidos por el crimen del joven, señaló que “todos son culpables, ninguno de los diez hizo nada para que esto no sucediera, ninguno frenó al resto de sus compañeros para terminar con esa masacre que estaban haciendo”.



“Acá lo importante es sentar un precedente para que esto no le vuelva a pasar a ningún pibe más que sale a bailar, a disfrutar. El que le pega a una persona que está inconsciente en el piso, en la cabeza, lo quiere matar, merece perpetua”, expresó el hombre y agregó que “el que es amigo y no hace nada, es cómplice, es partícipe y tiene que ir a la cárcel también”.



En tanto, otra tía de Julieta dijo que se sentían “muy acompañados” y que querían “justicia”; mientras que su hija, prima de la joven, no pudo contener el llanto al referirse a la marcha.