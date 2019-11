Familiar del caso Próvolo: "Anhelamos una sentencia contundente y ejemplar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Anhelamos una sentencia firme, contundente y ejemplar", afirmó hoy Erica, hermana de una de las víctimas, denunciante, y representante del Colectivo por la restitución de los derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza, luego de conocerse la fecha de sentencia que se fijó para el próximo lunes.



Ante la proximidad de la sentencia, Érica dijo que "esperamos que finalmente nos de la justicia lo que anhelamos, y es una sentencia firme, contundente, ejemplar y que también sirva de puntapié para elevar a juicio el resto de las causas que nos quedan; esperamos realmente eso".



Una vez finalizada la jornada de hoy que se utilizó para las réplicas, luego de los alegatos de las partes, el Tribunal Penal Colegiado 2, compuesto por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli fijó para el próximo lunes, a las 9, la lectura de la sentencia.



Los imputados de la causa principal son los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y al jardinero Armando Gómez (51).



Los tres están siendo juzgados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 casos, contra menores de edad hipoacúsicos,



"Tengo una sensación de sentimientos encontrados, casi indescriptible, no creo tener las herramientas para poner en palabras todo lo que se conjuga en sentir estos tres años de anhelarlo tanto", contó Érica a Télam.



Y agregó: "creo que hablo por el Colectivo de familiares, de sobrevivientes, de organizaciones que -obviamente- nos vamos a convocar el lunes en los tribunales".



En este sentido se espera para ese día la presencia de las víctimas y de los familiares, además de medios locales e internacionales por lo que se dispondrá de un fuerte operativo en el lugar, contaron fuentes de tribunales.



"Queremos estar ahí presente para decir que estamos esperanzados de que la justicia tomé todo lo que se ha puesto a disposición de ella que fueron pruebas y pericias, y que de nuestra parte fue mucho dolor y mucha valentía también para romper el silencio", concluyó Erica sobre la presencia de los familiares en la sentencia.



Por su parte uno de los abogados de las víctimas, Oscar Barrera, sobre esta jornada dijo: "En la audiencia de hoy el Ministerio Publico y la querella contestamos el incidente de nulidad que había planteado la defensa respecto a la acusación".



Asimismo, el letrado manifestó que utilizaron el derecho a réplica por la falta de perspectiva en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad por parte de la defensa de los imputados sobre algunas cuestiones que afectan la dignidad a personas víctimas con discapacidad sordas del Instituto".



Los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de cuatro víctimas del Próvolo solicitaron en sus alegatos la pena máxima para este tipo de delitos contra la integridad sexual, es decir 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, contra los curas Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión.



Previamente el Ministerio Publico Fiscal solicitó una pena de 45 años para los sacerdotes y 22 años y medio para Armando Gómez.



En su turno, Alicia Arlotta, defensora oficial de los curas planteó en su alegato la nulidad de todo lo actuado, basándose en que se "violó el derecho a la legítima defensa" y argumentó que como no hubo "fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados".



Además la letrada, en su alegato, solicitó en caso que el tribunal no haga lugar a la nulidad, se absuelva a sus tres defendidos y en caso de haber condena que esta sea la pena mínima de diez años.



"Cumplimos con las expectativas de las víctimas, soy optimista creo que va a haber una sentencia condenatoria, hemos logrado acreditar con un grado razonable de certeza la culpabilidad de los acusados", concluyó Lanci.