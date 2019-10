Familiares de la Tragedia de Fray Bentos recordaron los 22 años del siniestro y exigieron justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Austral realizaron esta tarde un acto en el Aeroparque Jorge Newbery, al cumplirse 22 años de la caída de un avión en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, que causó la muerte de 74 personas, en momentos en que se está desarrollando el juicio oral en los tribunales de Comodoro Py. El acto tuvo lugar a las 19, en el monumento en memoria a las víctimas que está ubicado al lado del estacionamiento del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se leyó la lista de los 74 pasajeros y tripulantes fallecidos, se realizó un minuto de silencio y los familiares leyeron un discurso en reclamo de justicia. Del homenaje también participó el referente de la Red Solidaria Juan Carr y se leyeron adhesiones de familiares de otras tragedias como las del choque del tren de Once, del incendio del boliche Cromañón y del avión de Lapa. María Laura le contó a Télam que “en ese vuelo yo perdí a mi papá Alfredo, todos estos años fueron de reinventarse y de aprender a vivir, a sobrellevar el dolor para convertirlo y sacar la valentía para enfrentar el proceso judicial o situaciones como este homenaje”. “Falta justicia, se avanzó muchísimo para llegar al juicio pero estamos buscando la verdad; sabemos que nuestros seres queridos no van a estar más pero queremos que puedan descansar en paz”, agregó. Andrea Badano relató a Télam que “en ese vuelo iba mi papá Andrés, y después de 22 años todavía seguimos haciendo estos homenajes a nuestros seres queridos y luchando por justicia”. “Veintidós años pueden parecer una vida, pero cuándo se vive una tragedia así se siente como si fuera ayer, todos nos queremos mucho y nos acompañamos entre todos, especialmente ahora nos estamos reencontrando los más jóvenes para sostener este reclamo porque en aquella época éramos muy chicos para pelearla, pero ahora que muchos de los familiares ya están grandes somos nosotros los que tenemos esta responsabilidad”, aseguró. “A mí lo que más me interesa es que a otros no les pase lo que nos pasó a nosotros, queremos justicia para que haya cambios y para que la corrupción no nos siga matando; no quiero que otra persona pierda a su papá de la manera que me pasó a mí”, completó. Además de esta actividad, una comitiva de familiares y amigos se trasladará el próximo sábado al Paraje Sánchez, en el departamento de uruguayo de Río Negro y cerca de Fray Bentos, para realizar al mediodía otro acto en el lugar del siniestro. El juicio oral y público en el que están imputados 35 personas, entre directivos de la empresa y funcionarios públicos, comenzó el pasado 3 de marzo y las audiencias están a cargo del Tribunal Federal Oral (TOF) 5, que integran los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Valentín Martínez Sobrino. El debate forma parte de la etapa final del coloquio de peritos, que fueron convocados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 -integrado por los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti- para "zanjar las divergencias entre el informe de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de Uruguay (Ciada) y el anexo de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de Argentina (Jiacc)". En ese anexo, los peritos argentinos aseguraban que el avión "se estrelló por un error humano de los pilotos" y no por el "congelamiento del tubo de Pitot" (sensor de velocidad), principal hipótesis de las autoridades uruguayas. El juicio por "estrago doloso" investiga la responsabilidad de 35 ex funcionarios nacionales y directivos de Austral, que entonces era manejada por la empresa española Iberia, tras el accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos. El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires.