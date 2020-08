Familiares de un funcionario sanjuanino dieron positivo en coronavirus

Familiares del secretario de Estado de Deporte de San Juan, Jorge Chica, dieron positivo en coronavirus en las últimas horas, según lo que el mismo funcionario relató este viernes. Se trata de su hermano, sus dos sobrinas y su cuñada.

La familia está aislada. Hace más de 20 años que están viviendo en Buenos Aires y es por ese motivo que el funcionario hace un tiempo que no tiene contacto físico debido a la pandemia que se decretó en el mes de marzo en todo el país.

El hermano de Chica es médico y está a cargo de uno de los servicios del Hospital Ramos Mejía porque es cirujano cardiovascular.

“Está cuidándose desde hace cinco meses, pero se dio que en el complejo donde vive con su familia: sus hijas se contagiaron y terminaron llevando el virus”, comentó en diálogo con la AM 1020. Sin embargo, el funcionario dijo que “están muy bien”, aunque no pueden salir de su casa hasta que no superen el virus.

Si bien cuando fueron testeados arrojaron positivo, la enfermedad no les provocó síntomas a excepción de una de sus sobrinas que presentó pérdida de olfato y gusto.

“Es difícil estar a más de 1.200 kilómetros, hace un año que no veo a mi hermano y esto genera sensaciones que a uno lo desequilibran”, contó mostrando su lado más sensible.

Para finalizar, el funcionario destacó el estatus sanitario que tiene San Juan y pidió a los sanjuaninos respetar cada una de las medidas impuestas para evitar potenciales contagios. También, apeló a su experiencia familiar y llamó a la solidaridad de la sociedad para con los nuevos infectados en la provincia.