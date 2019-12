Familiares de un joven herido atacaron a personal de seguridad y provocaron destrozos en hospital

Familiares y amigos de un joven que ingresó al hospital Padilla de la capital tucumana para ser asistido por una herida en la cabeza, atacaron a golpes al personal de seguridad y provocaron destrozos porque no pudieron entrar en grupo a acompañar al paciente, informaron hoy autoridades de la institución.



“No es la primera vez que sucede una situación como esta, tampoco es algo que solo pase en los hospitales de Tucumán, siempre se dan hechos de violencia en instituciones públicas”, dijo Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, quien calificó como "muy lamentable" lo ocurrido.



Fernández contó que “el joven entró poco antes de las 6 al centro asistencial Padilla con un corte en la cabeza y ya fue dado de alta porque la herida no era grave”.



“El problema se desencadenó porque los familiares y allegados del paciente querían entrar todos juntos a la guardia y eso es imposible por una cuestión de orden”, explicó la directora y aclaró que “el incidente no se produjo con médicos ni con enfermeras, sino con los agentes de la policía y con la guardia privada que cuida la institución”.



La directora del centro de salud señaló que "los agresores rompieron vidrios y algunos instrumentos médicos” y detalló que “ya hicimos la denuncia, se van a llevar los elementos de prueba y hay cinco personas detenidas”.



“El mensaje es que quien hace daño a una institución de salud tiene que ir preso, porque no pueden avasallar de esta forma”, sentenció.



La médica informó que se reunió con los ministros provinciales de Seguridad, Claudio Maley, y de Salud, Rossana Chahla, quienes resolvieron “reforzar la guardia policial del hospital”.