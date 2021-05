Familiares del motociclista que chocó en Concepción y murió, piden justicia

Ricardo Ruiz, de 19 años, era junto con su padre, Daniel Ruiz, de 40 años, el único sostén de su familia compuesta por su madre y dos hermanos de 16 y 17 años. Pero el 5 de mayo pasado el destino torció su historia hacia un rumbo inimaginable: tras chocar contra un automóvil, Daniel falleció producto de un fuerte golpe en su pecho y su hijo, Ricardo, hoy se recupera de un encogimiento de pulmón producto de un traumatismo severo en sus costillas. Ahora, familiares y vecinos se agrupan para reclamar justicia y una respuesta. Marcharán el próximo viernes para obtener una respuesta.

“Tuvimos que pedir prestado para poder dejarlo donde ahora está, en el cementerio de San Martín. La mujer del auto nunca habló con nosotros y tampoco dio la cara, ni siquiera un familiar de ella ni siquiera para hacerse cargo de los remedios del muchacho (Ricardo). Queremos justicia, que al menos vaya presa”, dice a DIARIO HUARPE una de sus hermanas en la casa familiar en el barrio La Callecita, en el departamento 9 de Julio.

El que hecho terminó con la vida de Daniel ocurrió cerca de las 13.30 del pasado 5 de mayo. Trabajaba como albañil, oficio de toda su vida, en un complejo de departamentos en sobre calle San Lorenzo antes de Tucumán en Capital. Su hijo siguió sus pasos en la albañilería y también trabajaba en la misma obra, por lo que ambos viajaban juntos en la Motomel 110cc de Daniel. Ese miércoles sería el último día que trabajarían juntos porque se encontraron con Yanina González de 43 años a bordo de un Chevrolet Prisma se atravesó en su camino. Cuando ambos cruzaban la intersección de San Lorenzo y Caseros, según la versión de la familia, el auto los impactó y luego se estrelló contra la entrada de una casa.

“Recuerdo que íbamos frenando y ella aceleró, chocamos y se estrelló contra la pared. No hizo ni el intento de frenar”, recordó Ricardo sobre el siniestro que terminó con la vida de su padre. “Me quiso parar para agarrarlo a mi viejo y me caí ahí. Me golpee el pecho y la espalda y después no me podía parar me caía solo” agregó. Según contó la familia, el informe médico dice que Daniel falleció alrededor de las 16 pero ellos se enteraron alrededor de las 19.30. Sin embargo, Ricardo se enteró tres días después ya que tuvo que pasar por una operación para acomodar nuevamente su pulmón y de la cual recibió el alta el lunes a las 10 de la mañana.

“Era el único sostén de la familia. Su hijo de 17 tiene un hijo de 3 meses y les ayudaba porque el no puede trabajar al ser menor. Era una excelente persona, deportista y querido por toda su familia y sus vecinos. La familia ha estado sobreviviendo con los que ha ganado Daniel en sus últimos días de trabajo. Están desamparados”, expresó Melina, una de sus hermanas.

El quinto de 11 hermanos, Daniel Ruiz era reconocido en su barrio La Callecita por su solidaridad y empatía, que relucieron en el club que lo homenajeó y en el cual jugó y dedicó su vida de futbolista, su otra faceta en el Alto de Sierra Futbol Club. “Técnico campeón invicto en nuestro gran club. Gran jugador también. Queríamos agradecer por todo lo que hizo por nuestro club” posteó la institución en su muro de Facebook.

Yanina González, de momento, sigue en libertad mientras la justicia investiga las responsabilidades y causas en el hecho caratulado como homicidio culposo.