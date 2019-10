Fanego: "La gente del cine estamos contando los días para que estos se vayan"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Daniel Fanego, actor reconocido por su apoyo al peronismo y opositor al macrismo, sostuvo que "nunca hubo una gestión tan espantosa" en el Incaa, mientras espera el estreno para este jueves de "Desertor", filme de Pablo Brusa y que él protagoniza.



"La gestión de estos últimos cuatro años fue una mierda. No es extraño porque además ha fracasado como Gobierno, pero la gestión al frente del Instituto de Cine ha sido pésima, desastrosa. Solo proponiéndoselo se puede ser peor", sostuvo Fanego a Télam, quien resaltó que la gente del ambiente está "contando los días para que se vaya" la gestión del Incaa.



Para el reconocido actor, esto se debe a que se trató de un gobierno de "fachistas liberales" a los que "no les importa la cultura, no les importa el país, no les importa la gente y no les importa nada".



"Esperamos que vuelva alguien capacitado, del palo, de la industria. Sea del signo político que sea, pero que sea gente del cine, que lo aprecie y sepa cómo tiene que funcionar el Instituto", afirmó, a la vez que agregó que "las únicas industrias que se autoabastecen son la yanqui y la india, no hay cine que se autofinancie en el mundo: ni Francia, ni Alemania, ni España".



En ese sentido, Fanego dijo que las autoridades actuales "se sientan arriba de una planilla de excel" para gestionar los recursos, sin detenerse en que el dinero para producir en Argentina, gracias a la ley de cine, sale de las entradas vendidas y no del presupuesto nacional.



"Si uno analizara estos cuatro años de gobierno, creo que es el peor gobierno no solo de la democracia, creo que son los cuatro peores años de la historia del país. Nunca se ha gestionado tan mal la cosa pública como en estos últimos cuatro años. No es extraño que eso ocurra con el cine también", afirmó.



A su vez, Fanego comentó que en el país, "filmar se filma igual, pero lo que pasa es que se filma en condiciones que son paupérrimas".



Al respecto, el actor ejemplificó: "Dónde tendría que haber seis semanas hay cuatro o tres semanas y media. Es imposible filmar en ese lapso, son 12 horas diarias de rodaje con cinco días o seis como mucho. Cada puesta de luces que hacés se te va en una hora, pensá eso en términos de tiempo. El tiempo es plata en el cine. La falta de interés por completo de esta administración ha sido... No les importa la cultura, no les importa el cine, no les importa el teatro, no les importa la gente y no les importa el país. Bueno, tienen su dinero afuera, ¿no?".



Así, destacó el hecho de haber filmado "Desertor" con apoyo del Polo Audiovisual de Córdoba y de la Provincia de Mendoza, siendo Uspallata la ciudad donde sucede el filme en el que un soldado raso lucha con sus superiores y las montañas por saber qué fue de la vida de su padre.



Con una muy buena actuación de Santiago Racca, el thriller de Brussa es una interesante interpelación a las relaciones familiares, la corrupción castrense y los extremos a los que un ser humano puede llegar cuando se adentra en la naturaleza.



"Tenemos unos escenarios naturales increíbles, dentro de una misma provincia hay una variedad y una diversidad enorme. Imaginate esto multiplicado por todas las regiones de nuestro país. Esperemos que quienes asuman el Gobierno a partir del 10 de diciembre puedan apreciar que hay un potencial muy grande, muy importante en provincias como Mendoza, Córdoba o Tucumán. Son todas provincias que tienen sus leyes de apoyo a la actividad audiovisual y no hay que dejarlo pasar. Hay una sinergia muy importante para llevar adelante", sostuvo.