Los farmacéuticos de San Juan han expresado su rechazo a la modificación de uno de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. Esta modificación está relacionada con la forma en que los médicos deben prescribir los medicamentos en sus recetas.

Según los cambios publicados en el Boletín Oficial, ahora se permite a los médicos recetar medicamentos con "sugerencias" de marcas. Sin embargo, la organización que núcleo a los farmacéuticos sanjuaninos considera que este cambio es un "paso atrás" de una modificación que se proponía ser beneficiosa para los pacientes y que apareció en la redacción original del DNU hace un mes.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El Colegio de Farmacéuticos de San Juan ha expresado su rotundo rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70/2023, especialmente en lo referente al Capítulo IX - Régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de las farmacias, droguerías y herboristerías (Ley N.º 17.565), y sus recientes modificaciones.

“Este decreto, en su aplicación y contenido, afecta de manera directa a la farmacia argentina y a los profesionales que día a día contribuyen al cuidado de la salud de la población”, aseguraron.

Detalles del DNU y sus cambios

El DNU en cuestión, titulado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", fue firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Según el Ministerio de Salud, este DNU busca facilitar la utilización de medicamentos genéricos, establecer medidas complementarias y aclaratorias para su mejor aplicación, garantizando las condiciones de seguridad sanitaria. Entre los cambios introducidos, se establece que los médicos deben consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta, pero también pueden sugerir una marca comercial. En caso de que el paciente lo solicite, el farmacéutico podrá sustituir la marca comercial por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades similares a las prescritas.

Rechazo a la venta de medicamentos en establecimientos no habilitados como farmacias

El DNU también incluye una disposición que limita la venta libre de medicamentos en establecimientos no habilitados como farmacias. Según la nueva reglamentación, la venta libre de medicamentos en establecimientos no habilitados, como kioscos, estará limitada solo a los antiácidos y los analgésicos. Esta medida ha sido objeto de rechazo por parte de la organización de productos farmacéuticos, que considera que estos productos no son comerciales, sino que impactan en la salud de las personas. Además, cuestionan que un mismo profesional pueda desempeñarse en varios establecimientos, ya que esto podría intentar contra el control.