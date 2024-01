En las últimas semanas, debido a la situación económica que atraviesa el país, se ha observado un aumento significativo en el precio de los medicamentos elaborados por los grandes laboratorios, lo cual llevó a una disminución en el consumo por parte de la población que busca alternativas más baratas en las farmacias de la provincia. En ese sentido, Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que por la suba de precios que se dio en el sector, se ha incrementado la demanda de medicamentos genéricos. Es decir, los remedios que son una alternativa más económica en comparación con los “de marca”.

Según las palabras de Barceló, por la inflación la gente está comprando menos fármacos hechos por los grandes laboratorios como Bayer, Raffo Roemmers, entre otros más. De hecho, en los primeros 11 días de enero, los medicamentos que se venden bajo receta incrementaron su valor en un 5,40%, mientras que los productos de venta libre subieron el 5,11%.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“El aumento de los precios ha afectado a todos, especialmente a aquellos que no cuentan con obra social. Pero se está notando más el consumo de medicamentos genéricos. Es una alternativa bastante más económica que el medicamento ético que está hecho por laboratorios que no tienen tanto prestigio”, agregó.

Al mismo tiempo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos mencionó que la diferencia de precio entre medicamentos genéricos y "de marca" varía dependiendo del laboratorio fabricante, pero suele ser considerable, a veces la mitad. Sin embargo, no todos los medicamentos tienen tiene su versión genérica más económica

Barceló comentó que la principal diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca reside en que los genéricos son comprados por las farmacias “a granel, en cajas grandes, y no cuentan con todo el merchandising y la publicidad asociada a los medicamentos hechos por los laboratorios”.

A pesar de esto, el farmacéutico puede ofrecer el medicamento genérico como una opción más económica a los pacientes, sin necesidad de una prescripción médica. Es importante destacar que aunque los medicamentos genéricos no requieren receta archivada, no se consideran medicamentos de venta libre. Esto significa que deben ser vendidos bajo la supervisión de un farmacéutico, ya que son productos que pueden tener ciertos riesgos para la salud si no se utilizan correctamente.

Sin embargo, Barceló destacó la importancia de acudir al médico o a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento correspondiente. “El farmacéutico puede ofrecer algunas recomendaciones, pero no reemplazar la necesidad de una consulta médica”, cerró.

Oposición al DNU de Javier Milei

Desde el Colegio de Farmacéuticos mostraron su descontento con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei. El DNU, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la obligatoriedad de que los medicamentos sean de venta libre o con recetas se deben comercializar en farmacias por un farmacéutico o persona autorizada y permite que los remedios sin prescripción médica se vendan en comercios que no sean farmacias.

Publicidad

Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el cuestionado decreto va contra la actividad del sector. En un comunicado emitido a fines de diciembre, la COFA aseguró que: "con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional".

Los farmacéuticos advirtieron además que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio, porque el valor lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”.