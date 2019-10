Faurie ratificó el apoyo a Lenín Moreno y habló de la agitación del correísmo

El canciller Jorge Faurie afirmó hoy que el gobierno argentino "respalda la institucionalidad que representa el presidente Lenín Moreno en Ecuador", consultado sobre el recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito. Expresó además que los gobiernos de la región respaldan a Moreno e instan a "que haya un proceso de diálogo que permita encontrar soluciones, pero quitando los factores de agitación como son los agitadores de del correísmo (en alusión al ex presidente Rafael Correa) financiados por el madurismo" (por Nicolás Maduro) de Venezuela. En declaraciones a radio Mitre explicó: "Tenemos en claro que en la situación interna de Ecuador se ha dado una combinación de factores: primero, un gran activismo de lo que son seguidores del ex presidente Correa, que están procurado evitar todas las acciones de investigación que ha llevado adelante la justicia ecuatoriana, que lo afectan a Correa y también al ex vicepresidente". "Este activismo -agregó- se ha combinado con el accionar de gente que, apoyada desde Venezuela, con inteligencia que llega de otros países de la región, están financiando un estado de agitación social". Ello, sostuvo Faurie, está "combinado con las razones de la política económica ecuatoriana que, por la pérdida de los precios del petróleo, de no seguir subsidiando indefinidamente distintos sectores de la economía, en particular el sector de la energía". "Esto -agregó- ha tenido un impacto enorme en las clases más bajas, sobre todo a las vinculadas a los pueblos indígenas de Ecuador. Todo este cóctel de variables es lo que está produciendo este ataque a la institucionalidad de Lenin Moreno", concluyó.