Fecha de las PASO: "Wado" no irá al Congreso y hay desconcierto en oficialistas y opositores

El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro no asistirá al Congreso mañana por la modificación del calendario electoral ni presentará un proyecto de ley sobre el tema. "El Ejecutivo ya hizo lo que tenía que hacer", dijeron desde su entorno. En cambio, diputados del Frente de Todos dan por descontado que, a más tardar los primeros días de la semana que viene, el funcionario expondrá junto a gobernadores ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para discutir la modificación del calendario electoral, con un proyecto bajo el brazo. A esto se le sumó que ayer un diputado que supo formar parte de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que tendría el visto bueno del oficialismo.

"Es lo previsto, que se cite a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación, junto al ministro para que exponga, y a los gobernadores para que den su posición respecto a las PASO", dijeron fuentes oficialistas de la Cámara de Diputados esta mañana a El Cronista. Desde la semana pasada, fuentes del Frente de Todos vienen anunciando ese encuentro.

Pero, desde el entorno del ministro le aseguraron a este medio que De Pedro: "El Ejecutivo ya hizo lo que tenía que hacer" y aclararon que el funcionario "no va al Congreso".

"Nosotros ya cumplimos, enviamos el borrador al día siguiente", aclaran desde el entorno de Wado de Pedro, al hacer alusión al texto que propone correr un mes el calendario electoral para ganar tiempo en vacunación y evitar que las PASO se celebren en agosto, por las bajas temperaturas. Lo giraron a las pocas horas de reunirse con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio en el despacho del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

"Nunca quedó que presentaba nada más que el borrador que envió en tiempo y forma (al día siguiente) en base a lo que se discutió en la reunión con los presidentes de JxC", dijeron desde el entorno del funcionario. Además, dijeron: "No sé de dónde sacaron que el Ejecutivo iba a mandar un proyecto".

Asimismo, desde el entorno del funcionario aseguran que jamás lo invitaron al plenario de comisiones. Y explicaron: "Todo lo que viene del borrador en adelante es una discusión del Congreso, que tendrán que consensuarla con los bloques, nosotros ya cumplimos".

La semana pasada, Juntos por el Cambio había emitido un comunicado en el que expresó su postura. Aceptan mover un mes el calendario electoral si, a cambio, el proyecto que finalmente se trate en el recinto incorpora una clausula cerrojo que prohíba volver a modificar el calendario en lo que resta del año.

Sobre este punto, desde el entorno del ministro mencionaron un proyecto que presentó ayer el diputado Pablo Ansaloni, del espacio Unidad y Equidad Federal, que expresa lo mismo que el borrador de De Pedro: posponer un mes las PASO. No incluye ni la incorporación de la Boleta Única Papel (pedido hecho por JxC y los lavagnistas) y mucho menos la cláusula cerrojo que solicitó la principal bancada opositora.

Mientras tanto, los diputados de JxC siguen a la espera de una respuesta por parte de De Pedro que no llegará. Es que el ministro ya se desentendió y dejó el asunto en manos de los bloques. "El único interés nuestro es sanitario, alejarlas (a las elecciones) del invierno", recalcaron, además de insistir: "Ahora es un tema 100% legislativo".

Incertidumbre

Desde el interbloque JxC se encargaron de aclarar que, tras la propuesta que le hicieron llegar al Ejecutivo de incorporar la cláusula cerrojo, "no hubo, a lo largo de la semana, ninguna respuesta del ministro ni formal ni informalmente".

La lectura que hacen desde el espacio opositor es que ese pedido "incomodó" al Gobierno y que, por eso ni el Poder Ejecutivo ni el bloque Frente de Todos presentó hasta el momento un proyecto de ley haciendo suyo el borrador escrito por el Ministerio del Interior".

Además, expresaron que "no hay certezas" que desde el Frente de Todos "no vayan a querer modificar dos o más veces el cronograma electoral". Asimismo, le dijeron a este medio que "tampoco hay certezas de que si Diputados vota la prórroga de las elecciones, el Senado no modifique el proyecto de ley y suspenda las PASO, tal como sostuvo esta semana el presidente del bloque Frente de Todos en Senadores, José Mayans".

"El marco de certidumbre que debería existir entre el oficialismo y el bloque mayoritario de la oposición no se está cumpliendo", sentenciaron.