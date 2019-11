Federal A: Central Norte y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo empataron en Salta

Central Norte y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo igualaron esta noche en Salta, 1-1, en el encuentro adelantado de la zona A del Torneo Federal A de fútbol.



En el estadio Padre Martearena de la capital provincial y con el arbitraje de Fabricio Llobet, el equipo visitante se puso en ventaja con un tanto de Bruno Tonarelli (Pt. 24m.).



El elenco "cuervo" estableció la igualdad por intermedio de Fabricio Reyes (St. 18m.).



A los 5 minutos de la segunda etapa, el arquero Matías Quinteros, de Defensores de Belgrano, le atajó un penal al apuntado Reyes. Mientras que a los 23m de ese mismo capítulo, el atacante Jonathan López (ex Atlético de Rafaela) falló otro tiro penal para el equipo bonaerense.



Con este resultado, Central Norte reúne 18 puntos y se acomodó en la cuarta colocación, junto a Sportivo Las Parejas y Sarmiento de Resistencia. Los provisorios líderes son Boca Unidos de Corrientes y Chaco For Ever, ambos con 21 unidades.



El elenco de Villa Ramallo, por su lado, ocupa la parte baja de la tabla, con 14 puntos.



La fecha seguirá así:



Sábado, a las 21.00: Guemes de Santiago del Estero-Chaco For Ever



Domingo, a las 17.00: San Martín de Formosa-Unión de Sunchales.



A las 17.15: Juventud Unida de Gualeguaychú-Gimnasia de Concepción del Uruguay



A las 17.30: Defensores del Pronunciamiento-Boca Unidos de Corrientes



A las 19.30; Sarmiento de Resistencia-Sportivo Belgrano de San Francisco.



A las 20.30; Sportivo Las Parejas-Crucero del Norte de Posadas.



Libre: Douglas Haig de Pergamino.