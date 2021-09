Federico Deguer salió campeón con Olimpia antes de emigrar a Francia: “Es una felicidad absoluta”

Olimpia Patín Club logró tras 16 años su segundo título en la historia del Campeonato Argentino de Hockey sobre Patines. En un duelo de equipos sanjuaninos, Los Turcos vencieron a Lomas de Rivadavia por 3 a 0.

El equipo dirigido por Jorge "Bebe" Castro fue el mejor del torneo y, los jugadores que integraron dicho plantel para quedar en la historia fueron: Adolfo Harica, Facundo Deguer, Federico Ortíz, José Bueno, Gonzalo Acosta, Lucas Tabarelli, Federico Bielsa, Federico Deguer, Federico Pena y Federico Carrión.

DIARIO HUARPE dialogó con uno de los pilares fundamentales de los Turcos, como lo es Federico Deguer, un jugador nacido en el club de la calle General Acha y que el pasado sábado jugó su último partido con la camiseta con la "V" azulada, ya que emigrará al hockey francés.

-¿Qué significó salir campeón con Olimpia?

En lo personal, consagrarme campeón con Olimpia significa una felicidad absoluta y una satisfacción enorme. No solamente por mi, sino también por lo que significa para el club.

-¿Sos de los que piensan en que si el grupo está unido, se consiguen cosas importantes?

Creo que en este tipo de campeonatos tan cortos y tan importantes, la unión y los objetivos son fundamentales. Si todo el grupo tiene objetivos personales que se conectan con el grupal, las cosas van a funcionar. Eso fue lo que nos planteamos el primer día que llegamos y lo que nos mantuvo fuertes.

- Olimpia y Lomas, los equipos sanjuaninos, dejaron afuera a los mendocinos. ¿Se dio que llegaron los mejores?

Si, pienso que los dos equipos hicieron todo para estar en la final. Enfrentaron a los rivales más duros. En el caso de Olimpia, nos tocó jugar los cuartos de final con el local Murialdo y en el caso de Lomas, con Banco Mendoza, que fue realmente un partidazo.

- Con todos los incidentes que hubo, ¿Qué te pareció el torneo con todos los incidentes que hubo?

El torneo, con respecto a nivel, claramente es el más importante de Argentina. La organización me parece que fue buena y el Comité trabajó muy bien. Con respecto a los incidentes creo que nos tiene que servir de ejemplo para tratar de concientizar a los más chicos. Deberíamos ser un ejemplo. No es un deporte tan popular el hockey y en lugar de que se haga famoso por agresiones, se debería hacer popular por todas las alegrías y las amistades que uno puede obtener, o por la alegría que te puede dar obtener un título.

Fue tu último partido con la camiseta de Olimpia...

Si, por el momento... Ojalá tenga la posibilidad de volver y representar de nuevo a Olimpia. Ahora me toca partir a Europa, a Francia.

- Jugarás en el Saint Sebastien, ¿Con que expectativas vas?

El club está la localidad de Nantes y es medianamente nuevo, pero quieren lograr grandes cosas. Esta será mi primera experiencia en Europa, antes tuve posibilidad de ir, pero preferí terminar mis estudios.

-¿Cuánto sufriste el parate de la actividad por la pandemia?

Todos los deportistas lo sufrimos bastante, entrenamos todos los días y no tener la rutina del hockey o estar reunido con tus compañeros es algo muy triste. Entrenar solo en casa costaba un montón, mas un deporte como el nuestro que necesita patines, palos y bochas, pero gracias al apoyo del club nunca dejamos de hacerlo. Mi mamá me quería matar cuando me ponía los patines en el fondo y entrenamos por Zoom, por eso también pienso que fue fundamental para lograr este campeonato, teníamos los objetivos muy claros.

-¿Aparte del hockey, trabajás o estudiás?

Soy Profesor de Educación Física y me dedico bastante a trabajar con personas con discapacidad, me apasiona mucho y me da muchas satisfacciones personales. Además también soy Director Técnico. Siempre estuve en Olimpia y hace dos años pasé a UVT, que si bien por pandemia y algunas cuestiones, no pudimos concretar mucho, me hicieron sentir muy cómodo.

- Dejás a tu familia acá en San Juan, pero sin dudas te van apoyar

Mi papá siempre me apoyó en todo con respecto al deporte, me ataba los cordones hasta los 10 años. Mi mamá, que es súper incondicional, nos apoya siempre cuando los resultados no son los que esperamos, ella siempre nos consuela. Y somos cuatro hermanos, yo soy el más grande, luego viene Santiago que es licenciado en hotelería y turismo. Facundo que formó parte del plantel que ganó el Argentino en Mendoza. Y el más mañoso, Gerónimo que tiene 11 años y nunca le gustó mucho el hockey, así que hace unos años empezó rugby y lo tiene totalmente enamorado, y me pone muy feliz verlo contento porque no fue fácil para nadie de la familia que deje hockey después de que toda la vida los hermanos jugaron al hockey.