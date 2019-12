Femigangsta: "Hacen falta figuras accesibles que transmitan mensajes concretos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

La cantante de rap Femigangsta, que saltó a la popularidad con videos caseros que se viralizaron en las redes sociales, será una de las animadoras del festival Amnistía Internacional del domingo próximo en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires.



"Hacen faltan figuras accesibles que transmitan mensajes concretos. Y menos cantantes con gran producción que intenten hacerle creer a los pibes que para ser artista es necesario esculpirse las uñas o usar zapatillas de 10.000 pesos", subrayó en una entrevista con Télam.



"Eso es lo que necesitamos, gente común y corriente frente a cosas más concretas", insistió.



Nacida como Agnes Simon, criada en la ciudad neuquina de Zapala y residente en Buenos Aires desde que terminó el secundario para estudiar abogacía (título que por el momento dejó en segundo plano, afirmó), su cuenta de Instagram (@femigangsta) suma más de 200.000 seguidores



La artista cuenta que Miss Bolivia fue quien la empujó a hacer "música más en serio", cuando la autora de "Tomate el palo" la invitó a abrir su show por los diez años, en octubre de 2018, lo que la obligó a componer canciones que fueron el comienzo de su carrera pública.



"Siento que lo que uno hace con el arte es más duradero, porque los derechos son echados por tierra cuando a un gobierno le parece. Desde lo artístico se pueden conseguir cambios que son para siempre. Lo importante es que se puede despertar", opinó la cantante al comparar sus carreras.



"Voy" fue el primer tema que Femigangsta difundió y se viralizó rápidamente: lo interpreta con la legisladora porteña Ofelia Fernández para entonar proclamas como "Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre. Es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente".



Luego de ese sencillo y el sucesor "Pajaritos" -ambos alcanzaron el TOP 50 Viral de la plataforma Spotify-, el viernes pasado dio a conocer su tercer videoclip "Yasé", donde deconstruye la idea del amor romántico mediante comentarios de once personas sobre el amor, la vida y las relaciones en clave de hip hop y R&B.



Femigangsta es parte de esta nueva movida de redes sociales y se transformó en "influencer" -popularidad que aprovecha para enarbolar la bandera por los derechos de las mujeres- al cambiar la privacidad de su cuenta de Instagram y permitir el acceso de cualquier usuario a sus videos, en los que combinaba humor y políticas.



Mientras trabaja en su disco debut que se publicará a comienzos del próximo año y paralelamente escribe su primer libro, la artista continúa presentándose junto al DJ y productor Pedro Devoto, la cantante Maia Segal y el tecladista Rocco Aguado por distintos puntos de la Argentina.



En este festival por los Derechos Humanos que Amnistía Internacional hará en Obras, Femigangsta compartirá escenario con bandas como El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa, Barbi Recanati, Dakillah y Connie Isla.



"Este encuentro es importante porque es un Obras y yo estoy tocando hace un año, es una oportunidad muy grande y, en cierto sentido, es una suerte de reconexión con la abogacía, es una causa que me atraviesa", afirmó acerca de este desafío que la invita a replantearse la puesta en escena de su show con visuales, bailarines e intervenciones.



Télam: ¿Cómo vivís este salto de los videos a las canciones?



Femigangsta: Toda mi vida escribí canciones. Empecé componiendo sobre desgracias familiares, sumándole humor a las cosas malas que pasan. Ahora me largué un poco a hacer canciones que no estén atravesadas solo por el humor, amplié el horizonte a cuestiones políticas y de desamor.



T: ¿La coyuntura ayuda a componer?



F: Sí, tengo muchas cosas guardadas. Estamos viviendo un período muy difícil. Es desastrosa la situación en Chile y en Bolivia, pero es esperanzador ver la cantidad de personas que se están levantando en contra de lo que está sucediendo. Hay que decirle basta al neoliberalismo en la región, porque ya vimos que es un proyecto que está destinado al fracaso. Y ahora, en la Argentina se tendrá que sanear este período de pymes que cerraron, de gente que perdió el trabajo, de pibes que no están escolarizados. Pero estoy muy confiada en las nuevas generaciones, en el cambio de conciencia. Dejamos de creer que la política es algo que le compete solo a señores de bigotes en un bar.



T: Vos también sos parte de estas nuevas generaciones, ¿cómo arrancó tu compromiso?



F: Sí, quizá no soy tan consciente de la militancia y nunca pertenecí a ninguna agrupación militante, soy más impune en ese sentido. Si algo me motiva una reflexión lo digo, y nunca lo enmarqué en nada concreto, pero trato, como dice Miss Bolivia, de que el audio pegue con el video y de sumarme a acciones concretas.