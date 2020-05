Fernanda Illanes: "Estoy muy felíz por haber vuelto a entrenar"

"Estoy muy felíz de poder volver a entrenar al aire libre", fue la primera expresión de Fernanda Illanes, la patinadora pocitana que integra la Selección Argentina de Patinaje de Velocidad, tras ser consultada por DIARIO HUARPE en su primer día de entrenamientos permitidos, ya que pasaron 68 días desde que comenzó la cuarentena obligatoria por el Coronavirus.

Bajo la supervisación de su hermano Emanuel que es su Preparador Físico personal y la del Preparador Físico de la Selección Argentina Adrián Villegas, quien le manda virtualmente todos los trabajos que debe realizar, Fernanda estuvo entrenándose en su casa durante toda la cuarentena. Hasta que se puso muy contenta cuando se enteró que se abría la posibilidad de entrenar al aire libre.

"Es muy importante para todos los deportistas poder volver a realizar actividades físicas, obviaente que con algunas restricciones, pero de a poco sé que volveremos a la normalidad. Yo aún no puedo volver a patinar, pero el sólo echo de haber vuelto a salir a correr para el campo, ya que muy importante", señaló Fernanda.

En relación a cómo se sintió luego de 68 días sin entrenar con normalidad, Fernanda dijo, "Más allá que yo venía entrenando en mi casa, esto no es lo mismo, hay mucho más espacio y uno puede correr todo lo que quiera y pueda. De todos modos me mantengo bien físicamente, por lo tanto no sentí demasiado el parate, aunque si extraño patinar, porque patinar es mi vida", añadió.

En cuanto a sus objetivos, la pocitana señaló, "Primero está el Mundial de Patinaje de Velocidad en el mes de septiembre y luego los World Skate Games en 2021 en San Juan y, para eso quiero prepararme muy bien, ojalá se puedan realizar ambos, lo digo por esto de la pandemia", sentenció.

La World Skate había confirmado que Cartagena, en representación de Colombia, fue oficializada como sede de los Campeonatos del Mundo de Patinaje de Velocidad en Línea 2020 y Hockey en Línea. Este evento en principio se iba a realizar en el mes de julio del corriente año, pero en principio se trasladó hasta el mes de septiembre.