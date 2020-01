Fernández afirma que o país "está virtualmente em moratória" e quer um ministro da Economia "forte"

POR AGENCIA TÉLAM 11 de octubre de 2019

O candidato presidencial do Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmou que o país "está virtualmente em moratória", e disse que - caso ganhar as eleições do próximo 27- quer ter um ministro da Economia "forte", e que Cristina Kirchner terá "zero por cento" de ingerência em montar uma eventual equipe de governo.







"O desastre econômico que Macri causou é incomensurável. Multiplicou por dois o desemprego e a inflação. Faz um ano e meio que ninguém falava do FMI e agora temos a dívida mais alta que o Fundo tem em seu haver", disse Fernández.







O candidato disse: "Vivemos em um país que está virtualmente em moratória. Disseram que não pode pagar, com um déficit fiscal altíssimo e você vê o Presidente dizendo que depois do dia 10 de dezembro o imposto de renda diminui de 35 para 20%, e as pessoas fazem esta pergunta: estará vendo os números da sua própria administração?".







Nesse marco, Fernández afirmou que o governo nacional "passa da negação para a teimosia, fazem o que acham que podem fazer", manifestou a sua preocupação pela queda de reservas do Banco Central e disse que a situação será "gravíssima" para o mês de dezembro.