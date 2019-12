Fernández anunció que no habrá pautas para periodistas y se reorientará la publicidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández anunció hoy un nuevo esquema de distribución de la publicidad del Estado, donde se eliminará el otorgamiento de pauta a periodistas, ya que solo se distribuirá a empresas periodísticas y se reorientará el criterio de difusión de la propaganda oficial.



Al pronunciar su primer discurso como Presidente de la Nación ante el Congreso, Fernández informó que no habrá propaganda de los actos de gobierno sino que esa publicidad estará destinada a difundir aspectos vinculados con el aprendizaje de los jóvenes.



Destacó que "no habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Sólo se destinará a instituciones periodísticas. En la relación con los periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase de que 'las cuentas claras conservan la amistad y el respeto'".



El Presidente consideró que "la administración que hoy terminó, gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial" lo cual es "un despropósito de propaganda estatal, en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos".



Aclaró que "no vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad, porque afectaría el movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos. Pero sí vamos a reorientarla".



"En esta dimensión de pleno respeto vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos, a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta de publicidad del Estado", precisó.



Fernández agregó que "queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa". En esa línea adelantó: "No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno"



"En las próximas semanas estaremos convocando a las instituciones periodísticas de todo el país, para que se sumen con su talento a esta propuesta y se comprometan junto a docentes, científicos, pedagogos y expertos en educación, bajo la consigna de mejorar la calidad educativa", dijo.



Y subrayó que "el sistema de medios del Estado -radio, televisión, agencias de noticias, espacios culturales- también va a contribuir a este propósito prioritario. Más y mejor educación para todas y todos".