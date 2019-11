Fernández "celebró" la decisión de la UCR de calificar de "golpe de Estado" la situación en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández, celebró hoy la decisión de la UCR de calificar como "golpe de Estado" la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia este domingo, luego de que las Fuerzas Armadas pidieron esa dimisión para "pacificar el país".



"Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado", afirmó Fernández a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.



A continuación, pegó un enlace al comunicado de esta mañana de la UCR sobre la situación en Bolivia y escribió: "Celebro que la UCR, con sus años de tradición republicana, así lo entienda".



El documento emitido por el Comité Nacional de la UCR, que preside el gobernador de Mendoza y futuro diputado nacional, Alfredo Cornejo, afirmó que "cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla".



Y exigió: "No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica".



En esa misma línea se expresó el gobernador reelecto de Jujuy, Gerardo Morales, que repartió responsabilidades entre la oposición, las Fuerzas Armadas y el propio Morales de su salida intespestuosa del gobierno.



"Claramente en Bolivia se produjo un golpe de Estado que rechazo terminantemente. Pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas. Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder", afirmó Morales.



También hizo lo propio el electo senador por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, quien escribió en redes sociales que "solo más democracia -en todas sus dimensiones-soluciona los problemas de la democracia".



"No a los golpes de Estado. Reclamamos en Bolivia lo mismo que pidió la OEA: nuevas elecciones para que los ciudadanos decidan el futuro de su país", sentenció Lousteau.