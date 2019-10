Fernández cerrará en Rosario el "Foro de Ciudades", que reunirá a intendentes del Frente de Todos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerrará junto al gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, el "Foro de Ciudades, Hábitat y Federalismo", que el lunes 14 de octubre reunirá a los intendentes de su espacio en la ciudad de Rosario. La organización del evento está a cargo de la ex vicegobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y candidata a vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario. El encuentro se realizará en el Alto Rosario Shopping de esa ciudad y "estará dividido en dos ejes temáticos con moderadores e intendentes de localidades de las distintas provincias como panelistas, que abrirán juego al debate", explicaron hoy a Télam fuentes partidarias. Según la agenda a la que tuvo acceso esta agencia, la apertura está prevista para las 14, y estará a cargo del vicepresidente de la FAM, Javier Nogueira, Jefe Comunal de Tafí Viejo (Tucumán), su colega Juan Horacio Zabaleta, intendente de Hurlingham (Buenos Aires) y de la arquitecta Bielsa. Media hora después comenzará el primer panel que abrirá el debate sobre "El hábitat como instrumendo de justicia social". Estará coordinado por Patricia Chialvo (presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la cámara de Diputados de Santa Fe) y tendrá como expositores a los intendentes Enrique Cresto (Concordia - Entre Ríos), Stella Clérici (Cañada de Gómez - Santa Fe), Luciano Scatolini (ex director de Desarrollo Urbano de PROCREAR). El segundo panel del día comenzará a las 16,30 y analizará las "Políticas urbanas, conflictos y oportunidades". En la mesa estarán presentando la problemática que después abrirá el debate los intendentes Francisco Durañona (Areco - Buenos Aires) y Norma Fuentes (Santiago del Estero), además de Graciela Oporto (ex subsecretaria de Planificación Territorial de la Nación) y Pablo Elinbaum (investigador CEUR - CONICET). En tanto, el final de la jornada está previsto para las 18.30, cuando Magario dé cuenta de las conclusiones del encuentro, tras lo cual tomará la palabra Perotti y cerrará el encuentro Fernández.