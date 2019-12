Fernández destacó valores de Martín Guzmán y dijo que prorrogará el Presupuesto para marzo o abril

POR AGENCIA TÉLAM

El presidente electo Alberto Fernández destacó hoy que Martín Guzmán, el designado ministro que estará al frente de la cartera de Economía, "está sumamente calificado" para ese puesto y aseguró que quienes critican su designación porque vive en el exterior "son los mismos que aseguran tener experiencia de gestión y destruyeron a la Argentina".



Por otra parte, en declaraciones a radio La Red, confirmó que el debate sobre el Presupuesto se prorrogará hasta marzo o abril porque quiere hacer "las cosas seriamente y no corregirlo cada 10 minutos como lo hizo el presidente Mauricio Macri".



En cuanto a Guzmán, Fernández dijo que "los que dicen que no tiene gestión son los que gestionaron y destruyeron la Argentina" y remarcó que el nuevo ministro "es un hombre que conozco hace muchos años, trabajó en el Estado antes de ir a Estados Unidos para hacer su carrera en la universidad de Columbia y fue reconocido por el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz ".



Aseguró además que "conoce a la Argentina la perfección, viene cada 3 o 4 meses a la Argentina y todo este tiempo estuvo estudiando al país, conoce los números mucho mejor que algunos funcionarios del gobierno actual".



"Además conoce el tema de la deuda, algo para nosotros central. Es un hombre joven con una enorme experiencia y una enorme calidad y me consta que tiene un enorme reconocimiento del Fondo Monetario Internacional puntualmente, quién lo tiene como un guía técnico muy importante y sabiendo que piensa de modo muy distinto a la burocracia del organismo ", especificó el Presidente electo.



"Vamos a cambiar la lógica de hacer siempre lo mismo y tener los mismos resultados y Martín será un motor importante en el cambio de esa lógica", sintetizó.



Por otra parte, Fernandez adelantó que la discusión del Presupuesto se dejará "para marzo o abril porque todavía no hay un conocimiento real de los números que deja la gestión de Mauricio Macri".



"El presupuesto actual está dibujado, no quiero dibujar otro, quiero hacer las cosas bien por eso decidí prorrogarlo hasta marzo o abril y ver más adelante como lo hacemos correctamente", indicó.



"Macri cada presupuesto que presentó lo corrigió 10 minutos después y eso demuestra muy poca seriedad, yo quiero hacer las cosas seriamente. Quisiera llegar y ver exactamente en que punto estamos. No sé exactamente cómo está el resultado fiscal definitivo ya que el presupuesto presentado no tiene ningún correlato con la realidad", concluyó.