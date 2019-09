Fernández dijo que afrontará la deuda "con una negociación seria y sensata"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, reconoció que la deuda es un condicionante para la economía argentina, aunque se mostró optimista en poder negociar con los acreedores de una manera "seria y sensata" en caso de ser elegido Presidente.

"Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", expresó Fernández en un almuerzo en la Fundación Mediterránea, en Córdoba. Y siguió: "No va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay. He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas".

El candidato más votado en las PASO criticó al Gobierno de Mauricio Macri por la deuda: "Los acreedores sienten que les mintió y también sienten que el Gobierno perdió el poder político que tuvo otros años. Y aspiran a poder discutir en otro tiempo con quien gobierne la Argentina en el futuro. En estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda".

Y agregó: "En otras épocas esto se llamaba default. Por la era del posmodernismo lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar".

El ex jefe de Gabinete K marcó diferencias con respecto a la situación de 2005, cuando Néstor Kirchner canceló las obligaciones con el FMI. "La deuda es un condicionante. En nuestra lógica estaba repetir lo del año 2005, pero es virtualmente imposible. Esa era una deuda que se había acumulado desde la dictadura. Había acumulado décadas. Pagamos todo lo que la Argentina le debía al Fondo. Pero era la sexta parte de lo que hoy le debemos al Fondo. Increíble".

En este sentido, insistió: "Hoy debemos más de 57 mil millones de dólares. Y ocurrió en un solo año. Increíble lo que pasó. Hoy no podemos decirles a los acreedores que esta deuda la tomó una dictadura. Fue un gobierno democrático, que hizo lo que hizo en el tiempo en que lo hizo".