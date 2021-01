Fernández en San Juan: "Si un sanjuanino está sufriendo mi única obligación es estar al lado"

El presidente Alberto Fernández visitó San Juan este martes con la intención de interiorizarse acerca de los daños que generó el terremoto de 6.4º de magnitud que se produjo en la noche del lunes. Luego de visitar un asentamiento en el departamento Rivadavia, donde anunció la construcción de 1.800 viviendas en la provincia con el desembolso de $7.100 millones de inversión, el mandatario junto al gobernador Sergio Uñac firmó el convenio correspondiente.

En primer lugar, Fernández recordó que en el año 1977, mientras se preparaba para ir a cursar la carrera de Abogacía en la UBA, percibió en su vivienda en un piso 12 de Capital Federal el terremoto que tuvo como epicentro el departamento Caucete. "No entendía lo que había pasado. Siempre pensé qué sensación es que la tierra se mueva, porque los porteños no estamos acostumbrados, pero cuando vivís en el piso 12 lo sabés. Estuve todo el día abombado, mal, con esa sensación de qué había pasado tan temprano", señaló.

A continuación, el presidente contó que alrededor de las 00.15 del martes lo llamó Wado De Pedro, ministro del Interior, para relatarle lo que había pasado media hora antes en San Juan. Al rato en otra comunicación le dijo que había hablado con Uñac, quien le contó que la provincia no había registrado víctimas fatales, pero sí daños materiales.

"Hoy a las 7 lo llamé a Sergio para decirle 'voy para allá, cómo te ayudamos, qué tenemos que hacer'. En verdad no estoy haciendo nada especial, es lo que tiene que hacer un presidente, porque si un sanjuanino está sufriendo mi única obligación es estar al lado. Estar al lado no es firmar un decreto que transfiera fondos, sino mirar a los ojos a Romina, que ayer en Rivadavia se le cayó su casa y se salvó de milagro con sus hijas, y decirle que va a tener su casa. Y para eso estamos, para ser la voz de los que no tienen voz. Nuestro deber es cumplir con la premisa que me puse el 10 de diciembre de 2019: primero los últimos", afirmó Fernández arrancando aplausos de los presentes en la Sala Rogelio Cerdera.

En el mismo sentido, el mandatario nacional dijo que su presencia en San Juan es porque "los últimos, los que sufren en Rivadavia, en Caucete, en Pocito y en Sarmiento, que son los cuatro distritos más afectados, que sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes, que sé lo que están pasando y que con Sergio codo a codo estamos trabajando rápidamente para sacarles el martirio que pasaron ayer y que están pasando hoy".

Finalmente, Fernández indicó que va a activar lo que le corresponde a San Juan en el marco del plan Casa Propia - Construir Futuro y que San Juan cuente con $7.100 millones para construir 1.800 viviendas y $120 millones adicionales para urbanizar barrios.

"Lo que quiero es que también, pese al mal momento que pasó San Juan, se sientan orgullosos con algo. Cuando en el año '77 nos enteramos lo que pasó en Caucete, se estremeció toda la Argentina. Murieron cientos de personas y antes en el '44 murieron miles. Ahora no lamentamos víctimas. En medio de tanto dolor, tienen que tener la enorme alegría de que con el correr de los años fueron estrictos y pusieron las normas que correspondían y gracias a esas construcciones antisísimas hoy pasó lo que contó Sergio: estaban desacostumbrados. Pero, además, pasó y no tuvieron que lamentar ninguna víctima en el medio del terremoto y eso es un mérito de la sociedad sanjuanina", concluyó.

Anteriormente, el gobernador Uñac agradeció a Fernández su presencia en la provincia al decir que "cuando la situación es beneficiosa para todos, es fácil contar con amigos; pero cuando la situación se pone difícil, como ayer a las 23.46 horas cuando un terremoto, a pesar de que los sanjuaninos nos acostumbramos a los movimientos y ni siquiera a salir de la casa. Pero nos acordamos lo que pasó en el '77 cuando nos sacaban de las casas porque no se terminaba más de temblar la tierra".

"Querido presidente, inmediatamente tuve el acompañamiento tuyo y de tus ministros como ciudadano y como gobernador que representa a más de 800 mil sanjuaninos que estuvieron pendientes de lo que pasó y de la ayuda tuya para cada sanjuanino que no la han pasado bien y que a partir de la firma de este convenio van a poder cambiar su sentido de bienestar", agregó.