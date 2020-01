Fernández: "Este es el tiempo de construir una Argentina para todos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "este es el tiempo de construir una Argentina para todos" y pidió el "esfuerzo de darle una mano a los que no la están pasando bien”, al presentar el programa Hacer Trabajo, una iniciativa que podría "generar 9 mil millones de pesos en los próximos tres" meses para el desarrollo de obras en el gran Buenos Aires.



Al encabezar el lanzamiento del plan en el partido bonaerense de San Fernando, el Presidente destacó que el plan "Hacer Trabajo" podrá generar "9 mil millones de pesos en los próximos tres meses para que las obras se hagan, se recupere el trabajo y los vecinos vivan mejor".



Durante el acto, realizado en la sede del cuartel de Bomberos Voluntarios de ese partido bonaerense, Fernández detalló que "la mitad de los que trabajen van a ser mujeres" y destacó que ese plan busca "resolver pequeñas obras que necesitan los ciudadanos de todo el gran Buenos Aires" y que serán realizadas por los "propios vecinos y cooperativas constructoras".



Tras señalar que llegó al gobierno con la consigna de "no especular", el jefe del Estado afirmó que el programa se inscribe en “la lógica de hacer las cosas bien”.



“Si hacemos las cosas bien nos irá bien. Para eso llegamos al Gobierno. No tenemos que especular para que a los argentinos les vaya bien", insistió.



En esa línea, sostuvo que "éste es el tiempo de construir una Argentina para todos, por eso les pido que hagan el esfuerzo de darle una mano a los que no la están pasando bien”.



“Unidos llegamos y unidos vamos a construir día a día un país mejor para terminar con el hambre, la desigualdad. Vamos a hacer entre todos un país que nos merecemos”, apuntó durante el acto al que asistieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local Juan Andreotti; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el intendente del partido Tres de Febrero, Diego Valenzuela.



En el escenario junto a Fernández también estuvieron la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini y Elizabeth Gómez Alcorta, cabeza del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.



El programa "Hacer trabajo" tiene como objetivo "brindar apoyo, orientación y medios para desarrollar proyectos y acompañar a los emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus propios jefes y llevar adelante sus negocios", se informó oficialmente.



"Hacer trabajo brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, acompaña con tutorías para ponerlo en marcha y en crecimiento y, además, lleva a los emprendedores a ferias y rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus productos", se explicó.