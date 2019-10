Fernández, jefe de la UTA, denunció 150 despidos de choferes en Tucumán

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, denunció hoy más de un centenar y medio de despidos de choferes de micros de corta y media distancia en Tucumán y aseguró que la decisión fue "premeditada". Fernández, dirigente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), precisó que los más de 150 choferes de varias empresas comenzaron a recibir hoy telegramas de despido, lo que implica suponer que "no fue un hecho aislado sino premeditado". "Se trata de una determinación patronal premeditada para generar caos. No se puede tomar a los choferes como rehenes de ninguna historia política. Los trabajadores no son rehenes de nadie y, su paciencia, se agota", puntualizó el sindicalista en un comunicado. Fernández sostuvo que el gremio nacional mantiene permanentes reuniones con los empresarios en demanda de "la reincorporación de todos los cesanteados". El dirigente gremial, sin embargo, advirtió que si no son reincorporados los trabajadores en "las próximas horas", la organización sindical adoptará "las medidas que correspondan". Además, el sindicalista explicó que también hay problemas en Chaco a partir de una deuda del 50 por ciento de los haberes de julio último y por diferencias con el aguinaldo. Fernández convocó a los empresarios a "la reflexión" para evitar el reinicio de las medidas de fuerza en defensa de "los intereses de los trabajadores" y puntualizó que "las soluciones deben ser halladas por los patrones y los gobiernos provinciales", concluyó.