Fernández le puso fecha a su gabinete: lo anuncia el 6 de diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández dijo hoy que dará a conocer su futuro gabinete el próximo 6 de diciembre.



En paralelo, y a pesar del hermetismo alrededor del tema, en las últimas horas trascendieron algunos nombres para contrarrestar la arremetida de los gobernadores, que cuestionan al mandatario electo de conformar un "gabinete porteño".



Durante su campaña electoral, Fernández hizo hincapié en el federalismo y cada una de las veces que recorrió las distintas provincias, y aún en los encuentros con los gobernadores, repitió que ese sería un sello distintivo de su gobierno.



Sin embargo, al trascender algunos de los nombres de quienes podían acompañarlo en la gestión a partir del próximo 10 de diciembre -aún sin que Fernández los confirmara- varios gobernadores pasaron por las oficinas del presidente electo y dejaron entrever cierto descontento.



"No estoy para nada de acuerdo con esta postura de algunos gobernadores que se dicen albertistas, porque es una manera de atentar con la unidad", dijo a Télam Eduardo Valdés.



Para refutar los reclamos del interior, fuentes cercanas a Fernández señalaron a esta agencia que la ministra de Hábitat y Vivienda será la santafesina María Eugenia Bielsa; que en Energía estará al frente el misionero Sergio Lanziani, actual titular del área a nivel provincial; y que el actual senador cordobés Carlos Caserio sería el futuro ministro de Transporte.



Por ahora Fernández solo confirmó al bonaerense Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social.



Pero además de Arroyo, según confiaron fuentes del Frente de Todos a Télam, desembarcarían en el gabinete nacional los bonaerenses Eduardo "Wado" de Pedro en el Ministerio de Interior; Ginés González García en Salud; el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, en Obras Públicas; y Felipe Solá como canciller. En tanto, Santiago Cafiero iría como jefe de Gabinete



En tanto, el desembarco del economista Marco Lavagna como titular del Indec mantiene viva la esperanza sobre la posibilidad de que su padre, Roberto Lavagna, termine cediendo a la propuesta de integrar -al menos como asesor- el gabinete de Fernández.



"Bajo la consigna 'el hambre no puede esperar', Roberto Lavagna va a ser parte del equipo", dijo una fuente del Frente de Todos a Télam.



Sin embargo, consultado por esta agencia, el diputado electo Alejandro "Topo" Rodríguez, vocero del ex ministro de Economía, negó de plano esa posibilidad aunque aclaró que su fuerza "tiene gente muy valiosa que sin duda podrían aportar al nuevo gobierno", en un guiño sobre Marco Lavagna.