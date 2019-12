Fernández modifica a lei de Ministérios com acento na igualdade de gênero

O presidente Alberto Fernández modificou a lei de Ministérios para imprimir um olhar com igualdade de gênero, deixando em calo que a equipe de governo está conformada por ministros e ministras.







A modificação da lei de Ministérios determina que o gabinete de ministros esta conformado por ministros, secretários e/ou ministras secretárias, quando anteriormente só era utilizado o masculino para referir aos funcionários.







“As modificações da lei de Ministérios resultam necessárias e impostergáveis para a nomeação e posse das novas autoridades ministeriais para o começo do exercício de sua competência", refere o texto.







A norma fixa também o detalhe dos 20 ministérios: do Interior; das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto; da Defensa, da Economia, do Desenvolvimento Produtivo; da Agricultura, Pecuária e Pesca; dos Transportes; de Obras Públicas; da Justiça e Direitos Humanos; da Segurança, da Saúde, do Desenvolvimento Social; das Mulheres, Gênero e Diversidade; da Educação; da Cultura; da Ciência, Tecnologias e Inovação; do Trabalho, Emprego e Segurança Social; do Turismo e Esporte e Desenvolvimento Territorial e Hábitat.