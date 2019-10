Fernández: "No permitiremos que la apertura se lleve puesto el trabajo argentino"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó esta noche que si es presidente "no va a permitir que la globalización y la apertura (económica) se lleven puesto al trabajo argentino". "También reivindicó al Mercosur que "desde hace mucho está abandonado" y que desde ese espacio "podemos discutir muy bien un acuerdo con la Unión Europea", pero objetó que del firmado por el actual gobierno "no conocemos la letra chica y países como Irlanda y Francia dicen que no lo van a aprobar". En el capítulo de relaciones internacionales en el debate presidencial 2019, Fernández añadió que "vamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y en memoria de los más de 600 argentinos que quedaron allí (muertos en la guerra) me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".