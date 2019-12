Fernández prometió "cambiar el rumbo" del país pero dijo que "no va a ser fácil"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández aseguró hoy a que "a partir del 10 de diciembre vamos a cambiar el rumbo para poner a la Argentina de pie", pero dijo "que no va a ser fácil" y que "se caminará paso a paso para reconquistar los derechos perdidos" durante los últimos años.



"A partir del 10 de diciembre va a cambiar el rumbo pero les aseguro también que no va a ser fácil. Vamos a ir de a poco, paso a paso, y vamos a hacerlo de tal modo de que los que peor están, sean los primeros atendidos", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a radio Diez.



Al ser consultado sobre quiénes serán los principales opositores a su gobierno, si los medios de comunicación o la oposición encabezada por Mauricio Macri, Fernández consideró que "ciertos medios deben revisar sus prácticas porque la sociedad además lo percibe"



"Ciertos medios deben darse cuenta de que no son buenas prácticas periodísticas falsear a la verdad, son malas prácticas republicanas y constitucionales, por eso algunos deben revisar sus actitudes", respondió en el marco de un reportaje brindado esta mañana na Radio 10.



Y agregó: "Han escrito cosas para que la gente crea que nos estamos peleando con Cristina por cargos o cosas miserables y nada de eso ocurrió lo único que buscan es enfrentarnos y nunca más vamos a hacerlo porque cuando nos enfrentamos aparecieron los Macri".



En tanto, confirmó su participación mañana a la misa que se realizará en Luján y donde también está invitado el presidente Mauricio Macri: "tenemos que colaborar en todo lo que sea la unión y la paz", dijo el mandatario electo.



Por otra parte, Fernandez analizó que la gestión de Cambiemos deja una situación en la que "el 30 por ciento de las familias argentinas están endeudadas con algún banco y todo eso hay que resolverlo, por eso nuestros ministros, deben saber eso y tal vez esperar un poquito a la hora de esperar recursos", indicó cuando fue consultado sobre las partidas que serán destinadas a cada ministerio.



Fernández formuló sus declaraciones desde la provincia de Catamarca, donde participará hoy de la inauguración de una plaza llamada Raúl Alfonsín, que encabezará la gobernadora Lucía Corpacci.