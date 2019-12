Fernández propuso "seriedad" y "responsabilidad" para solucionar el problema de la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández comprometió hoy "seriedad" y "responsabilidad" de su administración en la búsqueda de soluciones al problema de una deuda externa "insostenible" que afronta el país pero ratificó la perspectiva que el país tiene la "voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo".



"Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores", aseveró este mediodía en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, diálogo que el mismo mandatario ya había revelado que se iniciaron en las últimas semanas.



Fernández comprometió "encarar el problema de la deuda externa", sobre lo cual explicó que "no hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer".



"Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda negociación de nuestra deuda", afirmó.



El presidente también agregó que "resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo".



Sobre las razones que motivaron la actual situación de endeudamiento, planteó que "el Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla".



A su vez, "los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez".



"Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente", dijo Fernández.



En este sentido reafirmó un compromiso: "No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego terminan comprometiendo el destino de millones de argentinas y argentinos".