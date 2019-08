Fernández rechazó una reunión con Macri porque "no tiene sentido"

Luego de las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri para contener la crisis provocada por la estampida del dólar, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó declaraciones.

Advirtió que lo hace "tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias". Además, rechazó una reunión con el Jefe de Estado tras la convocatoria.

"El Presidente lo que no entiende es que no tiene mucho sentido [reunirnos]. Porque yo llego, le digo esto [sus críticas] y ¿para qué sirvió la reunión? Lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día", manifestó Fernández.

Con respecto a un posible encuentro entre ambos, dio a conocer que "no tiene sentido porque si el Presidente espera que yo me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque yo concibo otro país".

Añadió: "No tiene sentido que nos reunamos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y porque además yo no me quiero hacer partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina, ¿qué opción le queda si todos hacemos lo mismo y pensamos igual? Yo no pienso como el Presidente".