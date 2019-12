Fernández recibió los saludos de mandatarios y comitivas extranjeras que asistieron a su asunción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, acompañado por el canciller Felipe Solá, los saludos de mandatarios de países extranjeros y de diversas comitivas diplomáticas que asistieron a la ceremonia de asunción de su cargo.



Entre las comitivas más destacadas estuvieron las de Uruguay, Paraguay y Cuba, que tuvieron la presencia de sus primeros mandatarios, seguida de la de Brasil, que envió a su vicepresidente y además funcionarios de Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, entre otros países.



Diversos conflictos en sus países impidieron la asistencia de los presidentes de Perú, Marín Vizcarra; de Colombia, Iván Duque; y de Chile, Sebastián Piñera, quién canceló a último momento su presencia por la desaparición de un avión con 35 pasajeros a bordo que viajaba de la ciudad de Punta Arenas hacia la Antártida.



Los primeros en saludar a Fernández fueron los presidentes de Paraguay, Mario Abdo, y el de Uruguay, Tabaré Vázquez, quién asistió acompañado de su sucesor a partir del próximo 1 de marzo, Luis Lacalle Pou, vencedor en las elecciones a presidente de ese país el pasado 24 de noviembre.



De Uruguay viajaron también el ex presidente de ese país, José "Pepe" Mujica, y su esposa y senadora Lucía Topolansky, con quienes Fernández se saludó muy afectuosamente, con abrazos y risas que agregaron una nota de color a la formalidad del acto.



Asimismo, recibió el saludo del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y del vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, que fue uno de los intercambios más extensos durante el cual ambos estrecharon sus brazos durante cerca de medio minuto antes de dar paso a la foto protocolar.



Pese a las discusiones públicas y los rumores de última hora sobre la asistencia de un funcionario de tercera línea, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió a su segundo a cargo, para salvar una ausencia que podría repercutir en la relación de ambos países.



"Bolsonaro y yo tenemos que entender que nuestras diferencias no pueden convertirse en diferencia de nuestros pueblos", había manifestado ayer Fernández, sobre el presidente del principal socio comercial de la Argentina.



Desde Brasil también viajó el ex canciller durante la presidencia de Luis Inacio "Lula" Da Silva, Celso Amorín, con quien Fernández comparte su participación en el grupo regional de Puebla.



Por su parte, Estados Unidos envió a su secretario de Salud y Servicios Sociales, Alex Azar.



Además entre las figuras internacionales que pasaron por el Salón Dorado se destacaron los ex presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, con quienes Fernández se fundió en un extenso saludo que, al igual que con Mujica, incluyó abrazos y sonrisas.



También estuvieron en representación de Venezuela el vicepresidente y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; de la República Democrática de China, el vicepresidente del comité permanente de la Asamblea Popular, Arken Imirbaki; y Perú, que envió al presidente del Consejo de ministros, Vicente Ceballo Salinas.



Asimismo asistieron funcionarios de una veintena de países: Serbia, España, Surinam, Panamá, El Vaticano, Georgia, Malta, Qatar, Portugal, Nicaragua, Colombia, Francia, México, Países Bajos, El Salvador, Ucrania, República Dominicana, Italia, Armenia, Chile, Reino Unido, Japón, Canadá y Rusia.



También enviaron representantes diversas organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Organización Latinoamericana de Energía, el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Parlasur y la Organización Mundial del Turismo, entre otras.



Por último, Alberto Fernández recibió el saludo de los embajadores y embajadoras acreditados en la Argentina.