Fernández: "Si en un ministerio se encuentra un sobre con dinero, hay que denunciarlo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que si en una dependencia pública se encuentra un sobre con dinero "lo que hay que hacer es denunciarlo", aunque aclaró que su objetivo no es "llevar adelante la misma política de Cambiemos" respecto de la "denuncia permanente".



"Si uno se encuentra con un delito tenemos la obligación de denunciarlo. La ley nos manda", afirmó Fernández.



En declaraciones al canal C5N, el mandatario sostuvo que "no quiere llevar adelante" la "misma política de Cambiemos" respecto de la "denuncia permanente".



"Y menos voy a permitir que se inventen causas contra opositores", enfatizó.



De todos modos, indicó que "si en un ministerio público se encuentra un sobre con dinero, lo que se debe hacer es denunciarlo, y fue lo que se hizo. Se hizo lo que la ley manda a hacer", insistió.



El mandatario se refirió de esta manera a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita sobre el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en una oficina de un ex funcionario del Ministerio de la Producción de la administración del ex presidente Mauricio Macri, a partir de una denuncia del actual titular de esa cartera, Matías Kulfas.



Tras asegurar que no quería "abrir juicio", Fernández concluyó: "La Justicia dirá".