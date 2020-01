Fernández, sobre créditos UVA: "Se está analizando un mecanismo de esfuerzo compartido"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy la extensión del congelamiento de las cuotas de los créditos UVA durante 30 días más, mientras el gobierno nacional sigue analizando un "mecanismo de esfuerzo compartido" para lograr que haya "incrementos sensatos".



"Volvimos a postergar el aumento durante este mes. Estamos trabajando sobre la lógica del esfuerzo compartido para que la suba vuelva a tener un mecanismo de incremento sensato y no lo que esta pasando hoy en día", dijo Fernández en declaraciones a radio Diez.



"El problema de los créditos UVA me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad cuando la gente quedó enganchada en deudas en dólares tras una devaluación del 400%. Ese es el antecedente más claro que llegó a la Corte, quien planteó el principio del esfuerzo compartido", explicó el mandatario.



"Es decir: ha pasado algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previó



y, como consecuencia de lo que pasó, el acreedor se está beneficiado mas allá de lo que esperaba y hay que hacer un esfuerzo entre los dos", explicó.



El jefe de Estado dijo que "como aún no tenemos una solución final para el tema, hemos decidido prorrogar un mes más el congelamiento, otra de las cosas que hizo (Mauricio) Macri durante la campaña".



"Lo que sí estén seguros es que el sistema de UVA tal como estaba funcionando, no va a volver a funcionar", concluyó.