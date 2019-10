Figuras del espectáculo despiden a Cacho Castaña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Distintas figuras del espectáculo despidieron hoy, en programas televisivos o a través de las redes, a Cacho Castaña, que falleció esta mañana a los 77 años en la clínica Los Arcos. Lucía Galán, que grabó con él los coros de un disco antes de que se formara Pimpinela, contó que Cacho “siempre fue una persona muy especial, adulador, muy querible. Lo que más recuerdo son los veranos en Mar del Plata que nos encontrábamos en las piscinas de Punta Iglesias con él y con Mónica (Gonzaga). Nunca lo vi de mal humor”, dijo en una comunicación televisiva. En la misma línea, Moria Casan expresó en declaraciones con la prensa que “lo retaba. Le decía ¿por qué no doblás o triplicas las fechas Cacho?, cuando debió suspender shows a raíz de una serie de declaraciones desafortunadas que realizó. Después hizo el show y rompió todo. Siempre supe que no había nada de mala intención en lo que dijo”. Casán, que le agradeció por haber sido un “poeta urbano” y “tan caballero y buen amigo”, recordó: “Le dije que había hecho un chiste de esos que se decían antes y que no tenía que dejar de hacer recitales por eso”. Alejandro Lerner, que entre otras cosas compartió con él escenario en el Teatro Colón y que lo visitaba diariamente en la clínica Los Arcos durante esta internación, aseguró: “Estoy despidiendo a un hermano mayor que vivió a su manera y se fue rodeado de amor. Cacho la peleó hasta último momento, el corazón se le fue yendo de a poquito”. Entre la inmensa cantidad de mensajes de despedidas que circularon en redes sociales, Marcelo Polino escribió en su cuenta de Twitter: “Qué pena tan Grande, chau Cacho querido” y Federico Bal‏ también le dedicó unas palabras: “Cachito querido, buen viaje hermano”. Susana Giménez escribió en Twitter: "Se fue Cacho, el último poeta, la voz de Buenos Aires, un amigo genial, entrañable, gracioso y divertido". "Nos quedan tus tangos y miles de momentos compartidos, cómo te voy a extrañar", escribió Giménez. Por su parte, Marley publicó: “¡Cacho! Sos uno de los artistas más increíbles y talentosos que tuve la suerte de conocer. Hicimos programas juntos, pasamos cumples juntos y lo mejor para mí, tener la posibilidad de verte cantar a metros de distancia y apreciar tus letras, tu voz y tu talento. ¡Te quiero, Cacho!”. Mariana Stoessel, madre de Tini, publicó: “¡Cacho, te queríamos mucho, mucho! Gracias por todo el amor que le brindaste a Tini, gracias por tanto cariño, gracias por la oportunidad que le diste a Tini de cantar a tu lado, gracias por todo”, y junto a la despedida publicó un registro de “Y apareciste tu”, que ambos están cantando. Otra de las personalidades que expresó su consternación fue la actriz y panelista Connie Ansaldi: "Que triste.... pero cuánto luchó y sufrió. Que ahora si descanse. ¡Buen viaje Cacho!” Carmen Barbieri dijo "era una partida anunciada, se va uno de los grandes poetas de la canción". La cantante Nacha Guevara, que trabajó con él durante dos meses en 2018, afirmó a la prensa que se encontró “con una muy buena persona y un muy buen compañero. Un gran anfitrión. Tuvimos charlas muy profundas e interesantes. Al conocerlo, entendí por qué la gente lo quería tanto”. Y resaltó: “Es una noticia muy triste, pero también padeció mucho en los últimos días. Su cuerpo sufrió mucho. De alguna manera, es una liberación. Él era muy fuerte, arremetía con todo y salió de cosas que parecían imposibles. Tuvo que aprender a hablar y a cantar de nuevo. Era una persona muy fuerte pero era evidente que el cuerpo había sufrido demasiado. Ahora está en paz”. Por su parte, la Secretaría de la Cultura de la Nación, emitió un twitter diciendo: "Despedimos a Cacho Castaña, autor, compositor y cantante de tango y música popular que compuso más de 2500 canciones, entre ellas verdaderos clásicos".