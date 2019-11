Fileteros marplatenses cortan la avenida Luro en reclamo de ayuda económica pendiente

Trabajadores de la industria procesadora de pescado de Mar del Plata, conocidos como fileteros, protestaron hoy frente a la sede de la secretaría de Trabajo comunal, en reclamo por los atrasos en el pago de la ayuda económica comprometida por el gobierno nacional y provincial.



El secretario Adjunto del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), Adolfo Echeverry, dijo que realizaron reclamos ante las autoridades nacionales y provinciales, “pero hasta el día de la fecha no nos han dado respuestas".



“La ayuda económica pendiente se trata de un subsidio que nos habían prometido a pagarse en 6 cuotas, de las cuales llegaron dos para quienes están en relación de dependencia, mientras que los trabajadores en negro no perciben ninguna", enfatizó Echeverry.



“Al no tener respuesta alguna, vinimos a hablar al ministerio de la provincia y se comunicaron con La Plata, pero no responden, por lo que no comprendemos por qué no hay respuestas si ya hubo una promesa", señaló.