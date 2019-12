Filtraron los chats de Pablo Rago a la mujer que lo denunció por violación

Tras la denuncia por violación contra el actor Pablo Rago, se filtraron los chats que lo comprometen. La víctima, Érica Basile, habló en el programa radial de Ulises Jaitt y detalló que el ataque ocurrió en el departamento del actor en diciembre de 2015. Rago fue denunciado por violación en la Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.

En su relato, la mujer de 34 contó que había conocido a Pablo hace 10 años, cuando ella hacía papeles secundarios como actriz. "En las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento", contó.

Érica habló y aseguró que, después de haber llevado el tema a la Justicia se sentía más tranquila. "Esto me arruinó la vida. Lo tengo que superar porque me viene atormentando hace años", aseguró.

El abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla, contó que este jueves tendrá acceso al expediente y que, en caso de que haya pruebas suficientes como para iniciar la querella, su intención es llegar a la verdad "porque se trata de una acusación muy grave".

Fuente: TN