Fín de semana con carreras en Palermo, San Isidro, La Plata y San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La actividad hípica del fín de semana comenzará mañana con carreras en el hipódromo Argentino de Palermo, entre las que se destaca el Clásico Alfonso Salvati sobre 1.200 metros para caballos de 4 años que hayan ganado, con un premio de 275.000 pesos.



Hay siete anotados en este clásico y como favorito surge la figura de Saint Runner, un hijo de Strar Runner que está en manos del entrenador Héctor Sueldo. Su jockey es el joven Brian Enrique.



Los otros anotados son El Gran Enemigo, Quena Rec, J Be Tom, Surge El Filho, Clairemont y Megawatt. En materia de apuestas, hay 1.560.000 pesos de incrementos y la jugada Pick Cuatro tiene un pozo asegurado de 280.000 pesos.



Como plus, en la duodécima carrera, está el Hándicap Jerry Honor, una carrera sobre 1.000 metros para caballos de 5 años con un premio de 225.500 pesos para el ganador.



Los anotados son Naolín, El Animal, Man To Man, Equal Blacks y Romanticón Key. En total hay 15 pruebas en Palermo.



El sábado habrá actividad en el hipódromo de San Isidro. Hay 15 carreras en total y se destacan el Clásico Horacio Bustillo (octavo turno) y el Clásico General Viamonte (noveno turno).



El Consorte aparece como favorito en el Clásico Bustillo sobre 1.600 metros de césped y con un premio de 580.000 pesos. Springdom se destaca en el Clásico Viamontte sobre 1.000 metros y con un premio de 350.000 pesos.



El domingo la actividad se trasladará al hipódromo de La Plata. Hay 15 carreras en total y en el undécimo turno será la hora del Clásico Amilcar Marcader, sobre 1.000 metros, para potrancas de 2 años.



La favorita es Zenda Bohemia, con la monta del jockey Pedro Diestra. Las otras anotadas son Zensational Dream, Intima Hurrican, Kata Lu, Alajuelita, La Bautismal y Victoriana Cap.



En tanto, en el hipódromo de La Punta, en la provincia de San Luis, también habrá carreras el domingo. En el noveno turno se correrá el El Clásico Gran Premio Vicente Dupuy sobre 2.400 metros de arena, con un premio de 1.500.000 pesos y con 16 caballos en las gateras.



Balompié, del stud La Gran Fortuna de Mendoza, es el indicado en una carrera que pinta muy pareja. El hijo de Equal Stripes, Balompié, tiene una campaña de 4 triunfos oficiales sobre 21 salidas. Viene de un segundo puesto en Palermo.



El pasado 27 de diciembre entró segundo a 1 cuerpo de Dáncing Agaín en 2m 38s 64/100 para los 2.500 metros. Esa tarde fue corrido por el jinete Juan Cruz Villagra.



Esta carrera será televisada en el hipódromo de La Plata por el sistema de simulcasting desde San Luis. Por lo tanto, quienes vayan al hipódromo de La Plata podrán apostar en el Clásico Vicente Dupuy.