“Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Refugiándome en Edu y respetándonos el tiempo de esta primera vez para los dos”, le dijo Eva a Gente.

Hace dos meses Eva de Dominici anunció en GENTE que estaba embarazada de treinta y seis semanas y junto a Eduardo Cruz, su novio, iban a ser padres por primera vez.

“Sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida. Y elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡Mamá!”, dijo la actriz.

Además, Eva sostuvo “¡Mi primer hijo será varón!”, aunque no dio pista alguna de cómo se llamaría.

Lo cierto es que el pasado domingo finalmente De Dominici fue mamá y recientemente se conoció el nombre del bebé: Cairo. Sí, el recién nacido se llama como la capital de Egipto.

La primera en compartir imágenes de la llegada del niño fue la hermana de Eva, Candela De Dominici. En su cuenta de Instagram, ella publicó un breve video en el que mostraba la sala de espera de la clínica en la que estaba internada su hermana.

“Adivinen quién está a punto de ser tía”, escribió justo cuando su hermana estaba a punto de parir en una clínica de Los Ángeles. Y, aunque al cabo de pocos minutos eliminó esa publicación, la noticia ya había comenzado a reproducirse en las redes.

La entrada Fin del misterio: así se llama el hijo de Eva de Dominici se publicó primero en GENTE.