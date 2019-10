Finalizó el toque de queda y Chile amaneció en calma

A las 7 de la mañana, cuando se levantó el toque de queda en Santiago, Concepción y Valparaíso, las calles desiertas revelaban los destrozos que dejaron los manifestantes que desafiaron a las Fuerzas Armadas, en una noche en la que reinó el caos, la violencia, la incertidumbre y el miedo. El detonante inicial de esta crisis fue el aumento del pasaje de subte. Sin embargo, la suspensión de esta medida no calmó el malestar de los manifestantes quienes, no solo multiplicaron sus protestas, sino que además desafiaron abiertamente el toque de queda y el Estado de Emergencia impuestos por el gobierno.

Poco a poco el transporte público de colectivos comenzó este domingo a retomar el servicio en algunas de las principales ciudades del país como Santiago y Valparaíso, aunque en menor número al habitual y en alerta por posibles nuevos actos de violencia y represión. Las ciudades en Estado de Emergencia -Santiago, Concepción, Valparaíso, Rancagua, La Serena y Coquimbo- amanecieron con militares en las calles desiertas. En el aeropuerto de Santiago, una gran parte de vuelos debieron ser cancelados debido a que muchos trabajadores no pudieron llegar por la falta de transporte. Cientos de turistas y chilenos estaban varados a la espera de definiciones.

MIRÁ TAMBIÉN Incendiaron el periódico El Mercurio

Sin embargo, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, informó a través de su cuenta de Twitter que ya hay más de 1.000 colectivos del Transantiago en circulación y se mostró optimista de que, gradualmente, el servicio se reanudará por completo. En tanto, desde las 9 de la mañana se reabrió el principal paso fronterizo entre Argentina y Chile, Paso Los Libertadores, que se mantuvo cerrado durante el toque de queda. En cambio, el Metro Valparaíso, el tren que conecta toda la región metropolitana de esa región, anunció que no reiniciará el servicio y lo mismo informaron las autoridades de los servicios de colectivos y subtes de la ciudad.

A las 14, el gobierno tiene una reunión programada con representantes del Poder Judicial para analizar la situación y, a primera hora de la mañana, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el general Javier Iturriaga, designado por Sebastián Piñera como jefe del estado de emergencia nacional, llegaron al Palacio de la Moneda para encontrarse con el mandatario. En el comunicado que informaron sobre el toque de queda, el primero desde 1987, el gobierno aseguró que "la vigencia de la norma será evaluada de forma periódica", por lo que no está claro si se repetirá esta noche. La escalada de violencia del sábado continuó a lo largo de la madrugada, pese al toque de queda y el Estado de Emergencia declarado en parte del país. Pasada la medianoche, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, extendió el toque de queda de Santiago a las ciudades de Valparaíso y Concepción, y luego el Jefe de la Defensa Nacional designado Piñera, el general Javier Iturriaga, expandió el Estado de Emergencia a otras tres comunas: Coquimbo y La Serena, en el norte de Chile, y Rancagua, en el centro.

MIRÁ TAMBIÉN Murieron 3 personas durante incendio en un supermercado saqueado

Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, adelantó a la prensa que a partir de esta jornada desplegarán 1.500 militares más para alcanzar los casi 9.500 prometidos para patrullar Santiago, Valparaíso y Concepción. Estas tres ciudades amanecieron con una fuerte presencia militar en las calles, lo que se hará aún más visible con el correr de las horas. En la misma conferencia de prensa, la intendenta de la Región Metropolitana (Santiago y sus alrededores) informó que tres personas fallecieron en el incendio de un supermercado en la capitalina comuna de San Bernardo. "No tenemos información clara en qué circunstancias ( ) No tenemos claridad si eran personas que estaban alterando el orden público o si eran personas que estaban trabajando en el lugar, necesitamos mayor información”, aseguró la funcionaria.

Cientos de personas fueron detenidas durante la noche, pese que aún no hay cifras oficiales. También se registraron incendios y saqueos en locales comerciales y supermercados, tanto en Santiago como en Valparaíso y Concepción, aunque también en otras ciudades como Antofagasta y Coquimbo, donde todavía no se ha decretado el toque de queda. También hubo disturbios en Valdivia, Rancagua, Punta Arenas y muchas otras ciudades de Chile, donde el aumento del precio del boleto del Metro de Santiago ya no es la mecha que enciende las protestas y el descontento, como afirman los propios manifestantes.

Fuente: Télam.

Foto: La Voz.