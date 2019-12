Firme respaldo del Ejército argelino al presidente Tebboun

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Ejército argelino declaró hoy su lealtad y respaldo al presidente electo, Abdlemajid Tebboun, en medio de las protestas callejeras organizadas para reclamar el desmantelamiento completo del sistema que gobierna el país desde 1962.



"El Ejército Popular Nacional seguirá apoyando al presidente que ha elegido el pueblo y jamás traicionará sus compromisos constitucionales", dijo el jefe del arma, Ahmed Gaid Salah, en un mensaje difundido por la agencia oficial de noticias APS.



Añadió que Tebboun es "un hombre adecuado, con experiencia y capaz de liderar a Argelia hacia un futuro mejor", por lo que le deseó "todos los éxitos en su noble función nacional".



Ayer, miles de personas salieron a las calles de las grandes ciudades de Argelia por 43er viernes consecutivo para reclamar una verdadera transición política en el país y rechazar la elección de Tebboun.



Al grito de "fuera Tebboun" y "un cambio significa un cambio", los manifestantes desfilaron por el centro de Argel en medio de un fuerte dispositivo de seguridad integrado por cientos de antidisturbios, decenas de vehículos militares, policías infiltrados y dos helicópteros.



Con una abstención récord del 60,17%, la legitimidad de estas presidenciales ha sido fuertemente golpeada y deja ante una compleja situación al gobierno de Tebboun.



El boicot a las elecciones fue impulsado por el denominado Hirak, el movimiento de protesta popular que sacude al país desde febrero y que en abril pasado logró forzar la renuncia de Abdelaziz Bouteflika, tras 20 años en el poder.



Desde entonces, cada martes y cada viernes el Hirak exige el desmantelamiento total del sistema que gobierna el país desde la independencia en 1962.



Para los manifestantes, la victoria de Tebboun, ex jefe de gobierno bajo el interrumpido y último mandato de Bouteflika, permitirá a ese mismo "sistema" regenerarse.



Según la Autoridad Nacional Independiente Electoral (ANIE), Tebboun, ex premier de 74 años, logró el 58,15% de los sufragios y evitó así una segunda vuelta.



Por detrás quedaron el candidato islamista moderado Abdelkader Bengrina con un lejano 17,38%, el también ex primer ministro Ali Benflis con 10,55%, el ex titular de Cultura Azzedine Mihoubi con 7,26% y en ultimo lugar Abdelaziz Belaid, líder del Frente Al Mustakbal con 6,66%.



El presidente electo, que se curtió en la política como gobernador en distintas provincias, llega con la etiqueta de ser un oficialista próximo al jefe del Ejército.