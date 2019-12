Fiscalía pide prisión perpetua para cinco imputados por la "Masacre del barrio El Martillo"

Un fiscal pidió hoy que se condene a prisión perpetua a cinco personas acusadas de haber asesinado a un hombre a tiros y cuchillazos y haber calcinado su cadáver, en venganza por el crimen de otros dos jóvenes ocurrido momentos antes, en lo que se denominó "La Masacre del barrio El Martillo", en la ciudad de Mar del Plata en mayo de 2017.



En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 marplatense, el fiscal Fernando Berlingieri consideró que quedó "plenamente acreditada" la responsabilidad penal de los imputados por el linchamiento y la muerte de Nelson Alderete (25).



Ante esa situación, solicitó la pena máxima de María Belén Palavecino, Mariano Lescano, Javier Falcato, Angel Chávez y Alexis Juárez, acusados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el concurso de dos o más personas".



El fiscal señaló ante los jueces Juan Martín Sueyro, Fabián Riquert y Silvina Darmandrail, que los imputados "formaron parte del plan" para asesinar a Alderete y aseguró además que tuvieron el objetivo de "matarlo y provocarle el mayor sufrimiento posible".



"Hubo voluntad de matar y de matar cruelmente. La muerte fue la obra común de todos y de muchos que no están acá sentados", dijo en la sala de audiencias, y detalló que la noche del 7 al 8 de mayo de 2017, Alderete fue atacado a tiros y cuchillazos tras ser acorralado en una vivienda del barrio El Martillo, en el sudoeste de la ciudad.



Indicó además que el cuerpo de la víctima sufrió una "carbonización casi completa", y la "amputación del brazo izquierdo estando vivo", y luego fue arrojado en plena calle, donde fue quemado nuevamente y atacado por perros.



Berlingeri señaló que la "cabecilla con todas las letras" del grupo fue Palavecino, única mujer imputada, y que la finalidad fue "vengar" la muerte de Francisco Chávez, un menor baleado por Alderete horas antes, según indicaron distintos testigos durante el juicio.



Para el fiscal, "así como el asesinato del archiduque Francisco Fernando provocó la Primera Guerra Mundial, la muerte de Chávez desató la masacre del barrio El Martillo", en la que murió asesinado además Brian Falcato (17), presuntamente baleado por Alderete cuando fueron a buscarlo para lincharlo.



Asimismo, subrayó el accionar de los acusados para "impedir que vecinos o terceros prestaran algún tipo de ayuda" durante el ataque a la vivienda en la que se encontraba Alderete y a otras dos casas de familiares suyos, así como "el festejo posterior" en la vía pública por parte de los imputados tras el asesinato, "como si fuera una fiesta", tal como relató una testigo en el juicio.



El fiscal vinculó los hechos ocurridos en El Martillo con disputas previas entre los involucrados, por conflictos vecinales en distintos barrios de la ciudad.



Y aseguró que esa relación tuvo "un quiebre en 2010", a partir de la muerte de un hermano de Palavecino, y terminó de romperse con el asesinato de otro joven, Matías Moyano, ocurrido diez días antes de la masacre: "Alderete se sintió obligado a llevar adelante algún tipo de venganza".



También presentaron sus alegatos los defensores de los imputados, quienes coincidieron en que no pudo probarse la participación de cada uno de ellos en el crimen y pidieron en cada caso la absolución.



Mauro Giacomaso, defensor oficial de Chávez y Juárez, cuestionó la imparcialidad de los testigos y dijo que "no se pudo acreditar con certeza ni probar que los dos hubieran participado" en el crimen ni que "hayan tomado parte activa", y subsidiariamente pidió que se aplique la figura de "homicidio en riña o agresión", que tiene una expectativa de pena de 2 a 6 años.



Hernán Mosquera, abogado de Lescano, apuntó en la misma línea que Giacomaso y también pidió la absolución y el cambio de calificación.



El defensor de Falcato, Wenceslao Méndez, cuestionó el accionar del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad, y dijo que el hombre "no estaba ahí", sino que estaba en el hospital "esperando saber qué sería de la suerte de su hijo baleado".



Por último, Cristian Moix, abogado de Palavecino, pidió que se dicte su "inocencia y libre absolución", ya que "no se pudo acreditar que ella le haya sacado la vida" a Alderete.



Tal como había hecho en la apertura del juicio, dijo que la joven "era traficante de drogas, pero no asesina", y pidió el cambio de calificación por "homicidio en riña" y por "estado de emoción violenta en contexto de psicología de masas".



El tribunal dará a conocer la sentencia el viernes 20 de diciembre, a las 14, fuera del horario habitual de la sede judicial, por cuestiones de seguridad.