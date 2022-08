El Flaco Pailos vendrá a San Juan con su unipersonal “La Pailoneta” el domingo 14 de agosto en el Cine Teatro Municipal. La propuesta del humorista cordobés recorre las identidades de diferentes provincias, en un show dirigido a toda la familia.

A diferencia de otros espectáculos del artista, Pailos contó a DIARIO HUARPE que hará un doblaje de diferentes películas norteamericanas en distintas tonadas provincianas y con música de fondo característica. Por ejemplo: División Miami con tonada porteña y acompañada de un tango, Juego de Tronos en santiagueño con una chacarera y Pulp Fiction con acento cordobés y un cuarteto. “También habrá videos recordando lo que veíamos en la tele y lo que ven los chicos ahora”, dijo. Además, estarán presentes sus clásicos chistes de los borrachos.

Publicidad

Como es habitual, el Flaco acostumbra a llenar los teatros y en San Juan ya tiene un público fiel, pero también se están sumando muchos jóvenes. “Yo hasta en pandemia fui a San Juan en la Sala del Sol y de todos modos se cubrió”, expresó. Destacó que este domingo será la primera vez que actuará en el escenario del Teatro Municipal.

El Flaco Pailos aseguró que el humor ha cambiado en estas épocas. Foto: gentileza.

Respecto a los cambios que experimentó el humor en los últimos años por los cambios sociales, señaló que: “Yo he sido un tipo que me aggiorné desde el principio. Cuando pasé de los pubs al teatro tuvo que disminuir las malas palabras. Eso me ayuda a abordar otras temáticas y cuestiones”.

“Me di cuenta de qué humor puedo seguir haciendo y el que no puedo hacer más”, continuó explicando el showman.

Una de las áreas del humor que se puso de moda en los últimos años es el stand up, mediante redes sociales y plataformas streaming. Si bien el humorista aclaró que respeta todas las labores, lanzó una fuerte crítica: “Hay mucha gente que está bastardeando a la profesión”.

Publicidad

El Flaco Pailos afirmó que muchos instagramers dedicados al stand up tienen éxito en las redes, pero no logran llenar un teatro. “Me parece que no se trata de eso, hay que actualizar, ver que se puede mejorar y ofrecer un show de calidad”, indicó.

En este sentido, cuestionó la poca producción que tienen algunos standuperos, quienes muchas veces suben a las tablas sin preparación e inversión en cuanto a vestuario, escenografía, etc.

Dato

Las entradas pueden adquirirse en entradaweb.com.ar